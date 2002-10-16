의료사고 분쟁 "대책 없다"

지난 7월초 고창군 관내 K병원에 무릎 관절염을 치료하기 위해 입원했던 최모씨(65)는 인조관절 삽입수술을 하던 중 숨졌다.

최씨의 유가족들은 병원과 해당 군청, 수술에 참여했던 의사가 속해있는 서울 B병원 등을 돌며 3개월째 사인규명을 촉구하고 있다.

병원측은 ‘도의적인 책임’에 따라 유가족에 1억6천만원의 합의금을 제시했으나 지난달 13일 국립과학수사연구소가 사망원인을 의학적으로 검사와 예방이 어렵다는 '폐조직내 지방 색전증(혈액응고)'으로 발표하자 합의자체를 철회했다.

의사의 과실여부를 둘러싼 의료사고 분쟁이 일선 병·의원에서 끊이질 않고 있으나 대부분 병원과 환자가족간 해결의 실마리를 찾지 못한 채 불신과 갈등만을 증폭시키고 있다.

특히 의료사고 피해자들이 피해구제 소송에 앞서 제기하기는 사전조정 절차가 유명무실해 의료사고 분쟁에 대한 해결방안이 전무한 실정이다.

현행 의료법은 의료분쟁 조정을 위해 각 광역시·도에 의료심사조정위원회를 구성 운영하도록 규정하고 있으나 사실상 강제성이 없어 있으나 마나 한 제도로 전락하고 있다.

전북도의 경우 법조인·의료인·공무원 등 모두 14명이 참여하는 의료심사조정위가 구성돼 있으며 올들어 지금까지 의료사고 피해자들이 10건의 의료사고 분쟁건을 접수했다.

그러나 분쟁을 심사하는 조정위원회는 단 한 차례도 소집되지 않는 것으로 드러났다. 10건 중 3건은 이미 사체부검을 통해 사인이 밝혀져 일단락됐으나 나머지 7건에 대해서는 심사조차 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.

이는 의료심사조정위에 의료사고 피해자와 가해자인 의료인이 참석해야 하지만 이를 강제하는 규정이 없어 의료인의 경우 과실을 인정하지 않고 참석에 불응해 조정위가 아예 열리지 않고 있기 때문.

더욱이 지난 97년부터 의료심사조정위 운영에 관한 예산은 전혀 반영이 안된 것으로 밝혀졌다.

이에따라 의료사고 피해자들은 의학 전문지식없이 병원을 상대로 ‘바위에 계란치기’격의 힘겨운 싸움을 벌이고 있는 형편이다.

일부 병원은 환자 가족의 사인규명과 의사의 과실여부를 뒷전으로 ‘이미지 실추’등을 우려, 무분별한 합의금만을 제시해 피해가족의 빈축을 사기 일쑤다. 반면 병원측도 ‘환자가족들의 일방적인 의료사고 주장으로 병원 경영에 타격을 받는다’며 불만을 토로하고 있다.

전북도 관계자는 “현행법상 유명무실한 조정절차로 인해 환자가족들이 소송에 의지할 수 밖에 없으나 이마저도 경제적·시간적 부담이 크다”면서 “국회에 상정된 의료분쟁조정법이 조속히 매듭을 져야 하지만 관련 단체들의 의견수렴이 이뤄지지 않아 당분간 의료사고분쟁에 의료인과 환자 가족간 대립은 불가피할 전망이다”고 말했다.

반론보도문 전북일보가 지난 10월16일자 1면 「의료사고 분쟁 ‘대책없다’」 제하의 기사에서 고창 관내 K병원에서 무릎 인조관절 삽입 수술을 받던 최모씨(63세)의 사망 원인을 ‘폐조직내 지방 색전증(혈액응고)’이라고 보도했다. 그러나 국립과학수사연구소는 부검 결과, 사인을 범발성 혈관내 응고병증(DIC)으로 판단했으며, DIC의 발생 원인은 아직 밝혀지지 않은 상태이다.

