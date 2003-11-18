도의회 조사특위…도교육청 예산낭비 추궁

도의회 도교육청 예산낭비실태 등 조사특위(이하 예산낭비 특위·위원장 김영근)는 17일 제5차 회의를 열고 전북학생종합회관 선금급 부실지급과 전주 금암중·노송중학교 설립과 관련한 예산낭비 실태 등에 대해 조사를 벌였다.

예산낭비 특위는 이날 전북학생종합회관 건립과 관련, 박환무 당시 경리담당을 불러 집중 추궁한 결과, "내가 경리계장으로 있을 때는 선금급 지급이 적정했으나 후임자가 처리를 잘못, 이와 같은 문제가 발생했다”고 증언을 함에 따라 조사특위는 추후 박 담당의 후임자들을 증인으로 출석시켜 사실 여부를 조사키로 했다.

특위는 오는 19일까지 예산낭비 실태를 집중 조사할 예정이다.

반론보도문 본보 지난 11월 18일자 2면 ‘전북종합학생회관 건립에 따른 예산낭비’기사와 관련, 도의회 조사특위에 증인으로 출석했던 박환무 당시 도 교육청 경리담당은 “공사 선급금을 지급할 당시에는 관련 규정에 의해 적법하게 처리했으나 지급 다음 연도에 선급금 보증 이행보증서의 이행기간을 연장치 못한 업무착오를 인정하는 증언을 했다”고 밝혔다. 박 담당은 또 자신이 책임을 후임자에게 떠넘겼다는 보도와 관련, “당시 경리담당자들은 97년 7월 1일 이후 인사발령으로 타 부서로 자리를 옮겼고 후임자들은 계속 공사 진행을 유도했으나 타 부서에서 공사진행을 못하도록 한 결과 회사가 부도를 맞게 됐고 선급금 회수도 불가능하게 됐다”고 주장했다.

