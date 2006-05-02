고소·고발 난무 전북고속...경영권 노린 무차별 음해 ‘빈축’

업무상 횡령·명예훼손 등 9건 무혐의 판명

전북고속 일부 주주들이 수년동안 법원과 검찰에 현 대표이사를 음해하는 민·형사상 고소·고발을 한 것으로 밝혀져 빈축을 사고 있다.

이들이 제기한 고소·고발이 모두 사실확인 결과 무혐의 등으로 판명됐기 때문이다.

전주지법 제2민사부(재판장 조현욱부장판사)는 지난달 28일 전북고속 주주 S씨 등 12명이 현 대표이사인 황의종씨를 상대로 제기한 △대표이사 해임 △대표이사 사장직무정지 가처분 △손해배상청구 등 3건에 대해 원고패소 판결을 내렸다.

이에 앞서 지난 2003년부터 2005년까지 S씨 등이 3차례에 걸쳐 전주지검에 고소·고발조치한 황 대표의 업무상 횡령과 명예훼손, 문서손괴 등 6건도 모두 증거 불충분으로 무혐의 처리됐다.

이처럼 황 대표에 대한 음해성 민·형사상 고소·고발이 잇따른 것은 일부 주주들이 황 대표에 대한 왜곡된 이미지를 다른 주주들에게 심어줘 경영권을 차지하기 위한 것으로 추정된다.

황 대표는 그동안 유류비 폭등과 자가용 증가 등에 따른 승객 감소로 벼랑끝에 내몰린 버스업계의 활성화를 위해 적지않은 기여를 했다는 평가를 받고 있다.

전국버스운송사업조합연합회장과 전북버스운송사업조합 이사장을 역임한 황 대표는 재임기간 국회의원 입법으로 대중교통 육성 및 이용촉진에 관한 법률 제정과 유류세 환급기간 연장 등 고사위기에 처한 버스업계의 활로를 여는데 큰 역할을 했었다.

황 대표는 지역업계의 활성화를 위해서도 97년 당시 5억6000만원에 불과하던 벽지노선 손실보상액을 올해 80억원으로 상향시켰으며 전국에서 유일하게 도내 버스업계가 중소기업 안정자금 대상업종에 선정되도록 힘썼다.

지난 2000년 은행거래 정지 등 부도직전였던 전북고속을 회생시키는데도 열성을 다했다.

3년간이나 임금을 반납하고 강도높은 구조조정을 실시해 회사를 정상화시켰을 뿐만 아니라 보유버스 246대중 226대를 연차적으로 교체해 서비스 향상과 대외 경쟁력을 갖춘 것.

업계 관계자는 “황 대표의 자기희생과 헌신적 노력으로 회사가 정상화됐는데도 일부 주주들이 황 대표를 음해하고 있어 안타깝다”며 “불손한 의도의 허위비방이 더이상 난무하지 않기를 바란다”고 말했다.

반론보도문 본지는 2006년 5월 2일자 8면 ‘경영권 노린 음해 빈축’제하의 기사에서 “전북고속 일부 주주들이 수년동안 법원과 검찰에 현 대표이사를 음해하는 민·형사상 고소·고발을 한 것으로 밝혀졌고, 이들이 제기한 고소·고발이 무혐의 등으로 판명됐는데, 이는 일부 주주들이 황 대표에 대한 왜곡된 이미지를 심어줘 경영권을 차지하기 위한 것으로 추정된다”고 보도한 바 있다. 그러나 이에 대해 고소 고발을 한 전북고속 S이사 등은 “대표이사를 고소 고발한 것은 회사 공금횡령 등에 대해 책임을 묻기 위한 것이지, 경영권을 차지하기 위한 음해성 고소·고발 운운하는 것은 일고의 가치도 없다”고 밝히고, “황사장이 무혐의 처분을 받은 것은 경리부장이 관련 장부를 폐기하여 증거가 불충분하다는 이유로 내려진 결정으로서, 소송을 제기한 주주들은 황사장의 결백을 믿지 않을 뿐만 아니라, 검찰과 법원의 무혐의 처분 및 원고패소 판결에 대해서는 즉시 항고 및 항소하였다”고 밝혔다.

