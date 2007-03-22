몸 다치며 납치의심자 잡았더니...

"강력사건인데 소홀" 피해자가족 분통

새벽시간에 미성년자인 딸을 납치하려는 것으로 안 아버지가 몸싸움 끝에 상대를 붙잡아 경찰에 넘겼지만 경찰이 추가수사를 하지 않고 1주일 넘게 관련서류를 서랍속에 방치, 피해자 가족들이 분통을 떠뜨리고 있다.

지난 13일 새벽 5시 30분께 익산시 모현동 A아파트 앞에서 아르바이트를 마치고 친구의 생일파티에 참석했다 귀가 중이던 임모양(19)이 갑자기 나타난 괴한과 실랑이를 벌였다.

때마침 출근 중이던 아버지 임모씨(47)가 이 과정을 목격하고 몸싸움을 벌이며 제지하고 나섰고, 피의자 A씨(29)는 인근 주민의 신고를 받고 출동한 경찰에 연행돼 조사를 받았다.

이 과정에서 아버지 임씨는 후진하는 A씨의 차에 매달려 2m 정도를 끌려가 무릎과 허리 등을 다쳤고, 딸 임양도 팔과 허리에 통증을 호소하며 입원 치료를 받고 있다.

또 뒤늦게 현장에 도착한 임양의 친구 김모양(19)이 A씨의 차에 치어 광대뼈가 주저앉고 이빨이 부러지는 등의 중상을 입고 병원으로 옮겨져 1차 수술을 받았다.

△피해자 가족

“다행히 출근길에 발견하고 저지했기에 망정이지, 그냥 끌려갔다면 무슨 일이 일어났을지 누가 알겠습니까. 이 험악한 세상에…”

가족들은 사건 발생 8일이 지난 21일 오전까지 수사를 맡고 있는 익산경찰서 강력팀의 추가 조사가 전혀 이뤄지지 않고 있다며 분노를 삭이지 못하고 있다.

최근 전국적으로 유괴납치에 의한 살인과 성폭력 등으로 어수선한 분위기 속에서 발생한 사건이지만 경찰이 너무 소홀히 다루고 있다는 것.

아버지 임씨는 “미성년자약취유인 미수 혐의인데도 신변이 확실하고 증거인멸의 우려가 없다며 경찰이 놔주고, 피의자가 버젓이 도로를 활보하고 다니는 것은 이해할 수 없다”며 경찰조사에 강한 의문을 제기했다.

또 지구대에서 조사를 받을 당시 중상을 입은 딸의 친구 김양에 대해서도 얘기를 했지만 이에 대한 조사가 전혀 이뤄지지 않은 것도 결코 납득할 수 없다고 말했다.

실제로 경찰은 현장에서 중상을 입고 병원으로 옮겨진 김양에 대해 전혀 사건조사를 실시하지 않았으며, 김양의 피해사실은 단지 친구인 임양의 조서에서만 확인할 수 있었다.

김양은 “사고로 큰 부상을 입었고, 경찰에서 조사를 나온다는 얘기를 들었지만 오늘(21)까지 전화 한통도 걸려오지 않았다”며 납득하지 못하고 있다.

△익산경찰서

사건의 지휘를 맡고 있는 익산경찰서 형사과장은 “사건의 피의자와 피해자간 진술이 서로 엇갈리고 있어 추가 조사가 이뤄져야 하며, 피의자는 주거가 일정하고 증거인멸의 우려가 없어 귀가 조치했다”고 밝혔다.

그는 또 “사건을 담당하는 팀이 이 기간동안 출장도 있었고 다른 사건을 수사하다 보니 챙기지 못한 것 같다”며 “사건 현장에 있었던 제 3의 목격자를 대상으로 조사를 벌여 검찰의 신병 지휘를 받을 예정”이라고 덧붙였다.

정정보도문 본보 3.22.자 6면 『경찰 조사않고 돌려보내 ‘물의’』제하의 기사에서 “3월 13일 익산시 모현동에서 납치피해자의 아버지가 피의자를 붙잡아 경찰에 넘겼으나 익산서가 추가조사를 않고 돌려보냈다.”고 보도한 바 있다. 경찰이 조사를 않고 피의자를 돌려보냈다는 부분은 사실과 달라 정정보도합니다. 익산경찰서는 “사건 당일 경찰이 주민신고를 받고 출동하여 피의자를 임의동행 형식으로 연행하여 조사를 하였으나, 피해자측과 진술내용이 상반되고 피해자 진술만으로는 미성년자약취유인 미수혐의로 구속할 만한 증거가 불충분하여 귀가조치한 것”이라고 밝혔다. 경찰은 현재 목격자의 진술을 확보하는 등 계속적으로 보강수사를 하고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지