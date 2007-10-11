입주자대표 자격마찰 아파트 단전 위기

전 대표 관리비 통장 지급정지 전기료 체납 소동

아파트 입주자대표회의 자격을 둘러싼 마찰이 자칫 360여 세대의 집단 단전으로 이어질 뻔 했다.

전주시 인후동 제일2차 아파트 주민들은 10일 한전의 단전 공고와 관리사무소의 단전 예고 방송에 영문을 모르고 불안해했다.

한전 전북지사 관계자는 “이 아파트의 전기요금이 7~9월까지 3개월간 4100여만원이 체납돼 부득이하게 이날 오전 10시를 기해 아파트에 단전을 하겠다고 통보했다”고 말했다.

엘리베이터와 출입문 등 곳곳에 붙은 단전 공고를 보고 주민들은 “자동이체로 꼬박꼬박 관리비를 납부했는데 전기요금이 연체돼 단전이 된다는 게 말이 되냐”며 “가뜩이나 날도 추워지는데 아이들 감기 걸릴까 걱정된다”고 목소리를 높였다.

집단 단전 위기는 아파트 입주자대표회의가 최근 불신임을 통해 새 대표회의로 꾸려지면서부터 발생했다.

일부 주민들이 지난 5월 전임 입주자대표를 불신임해 새 대표회의를 꾸렸고 이에 전임 대표가 반발, 법원에 소송을 걸었다. 아울러 아파트 관리비 통장을 지급정지시켜 놓은 것이다.

이에 따라 주민들이 관리비를 냈지만 전기요금을 낼 수가 없었다고 이 아파트 관리사무소 관계자는 설명했다.

이날 이 아파트 위탁관리업체 사장과 관리사무소장이 사재를 털어 1개월치 전기요금 1000여만원을 납부하면서 다행히 집단 단전위기는 넘겼지만 소송이 길어지거나 지급정지가 해제되지 않을 경우 다음 달에 같은 상황이 발생할 것으로 보인다.

현재 주민들이 내는 대부분의 관리비는 지급정지된 통장으로 자동이체되고 있으며 이 통장에는 관리비 7000여만원이 묶여 있는 것으로 알려졌다.

주민 홍모씨(35)는 “대표자격에 대한 다툼과 아파트 관리비 통장은 별개의 문제 아니냐”며 “괜한 다툼에 주민들이 피해를 입어서는 안될 것”이라고 강조했다.

반론보도문 본보 11일자 ‘입주자대표 자격 마찰 아파트 단전 위기’제목의 보도와 관련, 정모씨는 “아중제일 2차 아파트의 단전 위기는 아파트 위탁 관리업체가 관리사무소를 통해 관리비를 직접 수납(전체 관리비 중 80% 정도)하였음에도 전기료를 납부하지 않아 발생한 것이지, 입주자대표회의 회장인 본인이 관리비 통장 지급을 정지시킨 것이 단전 위기의 직접적 사유가 아니며, 통장으로 입금된 20%에 해당하는 전기요금은 조만간 정상 납부할 예정”이라고 밝혔다.

