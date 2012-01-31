경찰 '늑장 압수' 틈타… 조사 상황도 '거짓 브리핑' 논란…증거인멸 시간 벌어주기·말 바꾸기 '도마 위'

정관계 인사 등을 대상으로 전방위 로비를 벌인 혐의를 받고 있는 (유)세계화원관광 대표 유모씨(53)가 증거인멸 등을 목적으로 전문가를 통해 회사 컴퓨터에 저장된 주요 파일을 삭제한 사실이 뒤늦게 확인됐다.

이에 따라 사건 초기 구속 수사 방침을 정했던 경찰이 유씨의 증거인멸 시도를 확인하고도 신병확보를 미루는 등 축소수사 의혹이 커지고 있다.

전북지방경찰청은 지난 16일 법원으로부터 압수영장을 발부 받아 유씨의 사무실 컴퓨터 하드디스크에 저장된 '로비 명단' 파일의 복사본을 압수했다.

그러나 다음날인 17일 유씨는 컴퓨터 전문가를 불러 컴퓨터 본체에 있는 나머지 파일들에 대한 완전 삭제를 시도했다.

이른바 경찰이 확보한 로비 명단 외에 상시적으로 전달한 금품 목록이나 비자금 등이 들어있을 수도 있는 'X(엑스) 파일'을 통째로 지워버린 것이다.

이후 압수한 로비 명단을 살피던 경찰은 1600여건에 달하는 선물과 일부 현금 수령자의 명단을 확인, 유씨의 컴퓨터 하드디스크에 또 다른 비밀 파일이 있을 것으로 보고 추가 압수수색에 나섰다.

하지만 경찰이 찾던 파일들은 이미 유씨에 의해 삭제된 후였고 경찰은 컴퓨터 본체를 추가로 압수해 국립과학수사연구소에 복구를 의뢰, 삭제된 파일의 복구 작업을 벌이고 있다.

이처럼 유씨가 로비 사건의 실체를 입증할 수 있는 파일을 삭제할 수 있도록 시간을 벌어준 경찰의 초동 수사 에 대한 불신이 커지고 있다.

특히 이번 사건의 경우 범죄 사안의 중대성이나 증거인멸의 우려 등이 농후할 경우 신병을 먼저 확보하는 형사소송법의 규정을 경찰이 간과했다는 점도 문제다.

유씨의 파일 삭제와 관련 법조계 일각에서는 "유씨가 경찰 수사를 피해 꼭 삭제해야 할 필요가 있던 문건이 분명히 존재한 것으로 보인다"며 "이는 로비 명단보다 더 큰 파장을 몰고 올 수 있는 '초대형 폭탄'일 수도 있다"고 지적했다.

'X파일 삭제 시간 벌어주기' 비판과 함께 경찰의 '말 바꾸기'도 도마에 오르고 있다.

경찰은 30일 이번 사건과 관련 공무원과 정치인 등 45명을 참고인 신분으로 불러 조사를 마쳤으며, 이들 가운데 정치인은 전직 국회의원과 도의원을 포함한 8명이라고 밝혔다.

그러나 경찰은 하루 전날인 29일 "참고인 30여명에 대한 1차 조사를 마쳤고 직·간접적으로 연루된 정치인 등에 대해서는 조만간 소환조사할 예정"이라고 말한 바 있어 '거짓 브리핑' 논란을 자초했다.

더구나 경찰은 수사 초기에 유씨의 구속수사를 시사해놓고도 아직까지 별다른 행동을 취하지 않고 있다.

이 같은 수사 난맥상이 드러나면서 경찰이 제대로 수사 결과를 내놓지 못할 것이라는 부정적 관측도 나오고 있다.

실제 경찰은 이날"조사 대상자의 사법처리 여부는 검찰과 협의해 결정할 방침이다"고 말해 경찰 단독 수사에 자신이 없는 모습을 보였다.

반론보도문 본보 지난 1월 31일 6면 “여행사 대표 ‘X파일’ 삭제 충격” 제하의 기사, 2월 24일 6면 “총선에 휘둘린 여행사 비리 수사”제하의 기사와 관련해 전북지방경찰청 해당 수사팀은 최초 압수수색영장 집행 시 피의자의 PC에서 하드디스크 전체 영역을 디지털 포렌식기법으로 압수했으며, 압수 이후 피의자가 하드디스크 내용을 삭제하더라도 이미 압수하여 경찰이 가지고 있는 사본 하드디스크에서 그 내용을 전부 확인할 수 있기 때문에 해당 PC를 추가로 압수수색한 사실이 없다고 밝혀왔습니다. 또한 국립과학수사연구소에 파일복구를 의뢰한 사실이 없는 것으로 밝혀졌습니다. 아울러 경찰은 당시 총선예비후보자가 개인적인 일정을 이유로 몇차례 소환에 불응하자 적법한 절차에 따라 출석을 요구하여 피의자 신분으로 조사를 마치고 수사결과를 발표했다고 알려왔습니다. 위 보도는 언론중재위원회의 조정에 따른 것입니다.

