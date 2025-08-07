남편 목 졸라 살해하려 한 50대 자수…경찰 조사 중

전주덕진경찰서 전경. 전북일보 DB

남편을 목 졸라 살해하려 한 아내가 경찰에 자수했다.

전주덕진경찰서는 살인 미수 혐의로 A씨(50대)를 붙잡아 조사 중이라고 7일 밝혔다.

A씨는 지난 6일 오후 11시 10분께 전주시 덕진구의 자택에서 남편 B씨(60대)의 목을 졸라 살해하려고 한 혐의를 받고 있다.

범행 직후 A씨는 "남편을 죽였다"며 경찰에 자수했다.

경찰 조사에서 A씨는 남편의 가정 폭력으로 인해 범행했다고 진술한 것으로 드러났다.

자녀들의 진술에 따르면 평소 B씨는 술을 마시고 A씨와 자주 다퉜던 것으로 확인됐다.

다만 경찰에 이와 관련한 가정 폭력 신고가 들어왔던 적은 없었던 것으로 조사됐다.

B씨는 현재 의식이 없는 상태로 병원에서 치료 중이다.

경찰은 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하는 한편 정확한 경위를 조사 중이다.

