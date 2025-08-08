정읍시청소년방과후아카데미 24명, 전북 청소년방과후아카데미 연합캠프 참가

정읍시청소년방과후하카데미 학생들이 전북 연합캠프에 참가해 공동체 활동을 체험했다. 사진제공=정읍시청소년수련관

정읍시 청소년수련관(관장 최영락)에서 운영하는 청소년방과후아카데미 청소년 24명이 지난 6일부터 7일까지 1박 2일간 부안청소년수련원에서 열린 ‘2025 전북 청소년방과후아카데미 연합캠프’에 참가해 공동체 활동을 체험했다.

전북특별자치도 청소년활동진흥센터가 주최한 캠프는 도내 청소년방과후아카데미 간의 교류 확대와 청소년 활동 활성화를 목적으로 마련됐다.

청소년들은 오리엔테이션, 생활 안내 및 안전교육에 이어 스포츠 클라이밍, 밀리테크 챌린지, 라이플 레이저픽샷 등 체험 중심의 순환 프로그램을 통해 신체 활동과 협동의 가치를 체감하며 활기찬 시간을 보냈다.

정읍 청소년들은 문화교류 페스티벌과 레크리에이션에서 직접 준비한 퍼포먼스를 선보이며 다른 지역 참가자들의 호평을 받았다.

2일 차에는 부안의 자연을 탐방하는‘생태이미지 투어링’프로그램이 진행되며 자연 속 활동을 통해 환경 보호의 중요성과 공동체 속에서 협력과 배려를 함양했다.

한편, 청소년방과후아카데미 참여를 희망하거나 프로그램에 대한 자세한 문의는 063-533-7959로 연락하면 안내받을 수 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지