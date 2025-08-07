장수군, 한여름 로컬 축제 ‘광장페스타 시즌1: 맥주’ 개최

-장수몰 연계 할인혜택·가족 체험·청정 농특산물까지

광장페스타(시즌1 맥주) 포스터

장수군이 피서철 지역 생활인구 유입과 농특산물 소비 확대를 위해 한여름 로컬 축제를 연다.

군은 오는 9일부터 10일까지 이틀간 계남면 장수IC 입구 ‘장수 만남의 광장’에서 ‘장수몰 with 광장페스타 시즌1: 맥주’(이하 광장페스타)를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 장수군과 신활력플러스추진단, 우석대학교 RISE 사업단 공동으로 군 먹거리와 농특산물을 기반으로 한 소규모 테마형 축제를 통해 지역 경제 활성화와 장수몰 활성화, 지역민 참여형 콘텐츠 개발을 목표로 기획됐다.

광장페스타는 여름철 온 가족이 즐길 수 있는 야외 물놀이, 체험 프로그램, 다양한 먹거리와 함께 장수군 대표 특산품이 한자리에 모이는 ‘로컬 미니축제’로 꾸며진다.

행사장에는 사과, 토마토, 블루베리, 수박 등 장수 청정 농산물이 판매되며 치킨, 미국식 해물찜, 베트남 음식, 빙수, 수제버거와 장수 생맥주까지 다채로운 푸드존이 운영된다.

또한 감자고추장 만들기, 물총 체험, 티셔츠 꾸미기 등 가족 단위 참여형 체험 콘텐츠도 마련돼 지역 아이들과 관광객들에게 특별한 여름 추억을 선사할 예정이다.

특히 장수군 공식 온라인 쇼핑몰 ‘장수몰’과의 연계를 통해 온라인에서 할인된 가격으로 구매한 장수몰 할인구매권을 현장에서 실물로 교환해 사용할 수 있는 방식으로 진행된다.

장수몰 회원가입 후 5000원 단위 구매권을 최대 40% 할인된 가격으로 5만원까지 구매 가능하며 1인당 최대 2만원 할인 혜택을 받을 수 있다.

해당 구매권은 10일 행사 종료일까지 현장 홍보부스에서 교환 및 사용 가능하고 장수몰 이용이 어려운 방문객을 위해 현장 안내 인력도 배치된다.

이번 광장페스타의 또 다른 특징은 농산물, 먹거리, 체험 콘텐츠 대부분이 지역 농업인과 소상공인의 직접 참여로 기획·운영된다는 점이다.

최훈식 군수는 “장수의 고품질 농특산물과 장수몰을 널리 알리는 계기가 될 것”이라며, “여름밤 시원한 장수 생맥주와 함께 군민과 관광객 모두가 즐겁고 특별한 시간을 보내시길 바란다”고 전했다.

한편 장수군은 이번 ‘시즌1: 맥주’를 시작으로 하반기에는 장류, 막걸리, 김장, 발효 등 다양한 로컬 식문화 테마를 접목한 릴레이형 미니페스타를 순차적으로 개최할 계획이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지