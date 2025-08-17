이전기사
전북일보로고

부안군, 압류 명품·귀금속 28점 전자공매
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-08-17 18:33 (Sun)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 부안
보도자료

부안군, 압류 명품·귀금속 28점 전자공매

홍경선 웹승인 2025-08-17 16:24 수정 2025-08-17 16:24

-9월 1~3일 전북자치도청 로비 전시·입찰…세수 확보·행정비용 절감

image
부안군

부안군이 고액 체납자의 가택수색을 통해 압류한 명품 시계·가방, 귀금속 등 고가 동산 28점을 전자공매에 부친다.

이번 공매는 전북특별자치도와 도내 시·군이 합동으로 진행하며, 9월 1일부터 3일까지 3일간 전북자치도청 1층 로비에서 열린다. 현장에서는 공매 물품 실물을 확인할 수 있고, 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 온비드(www.onbid.co.kr)를 통해 전국 어디서나 입찰에 참여 가능하다.

공매 물품은 모두 지방세 체납액 징수를 위해 압류한 자산으로, 부안군과 전북자치도는 위탁수수료 없이 직접 매각해 행정비용 절감과 세수 확보를 동시에 노린다. 낙찰자는 최고가 입찰자를 원칙으로 하며, 낙찰 결과는 9월 4일 발표된다.

허미순 부안군 재무과장은 “세금을 장기간 체납하면서 재산을 은닉하는 행위는 조세 정의를 훼손한다”며 “앞으로도 납세 여력이 있음에도 고의로 세금을 회피하는 체납자에 대해서는 가택수색부터 압류·자산 매각까지 강력히 추진해 공정한 납세문화를 확립하겠다”고 강조했다.

자세한 사항은 오는 25일부터 전북특별자치도(www.jeonbuk.go.kr)와 부안군(www.buan.go.kr) 홈페이지 공고란에서 확인 할 수 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#부안군 #온비드 #명품 시계·가방
홍경선 hks6793@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr