순창발효테마파크, 이달 23일‘제3회 꼼순락(꼬마들의 순창 오락실)’개최

- 물총놀이·야외 영화관 등 가족 맞춤형 여름 축제 프로그램 풍성 -

제3회 꼼순락 관련/사진=순창군제공

오는 23일 순창발효테마파크에서 (재)순창발효관광재단이 주관하는 여름철 대표 축제인‘제3회 꼼순락(꼬마들의 순창 오락실)’을 폎쳐진다.

17일 군에 따르면 무더운 여름을 시원하고 즐겁게 보낼 수 있도록 가족 단위 관광객을 위해 기획된 이번 행사에는 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 준비되어 있다.

특히 축제의 가장 큰 인기 프로그램인‘물총놀이 오락실’은 테마파크의 넓은 잔디 공간을 활용해 시원하고 활기찬 물놀이를 즐길 수 있도록 구성됐다.

또 인기 캐릭터‘엄마까투리’싱어롱쇼가 하루 두 차례 공연되며, 어린이들을 위한 마술쇼와 버블쇼도 무대에 오르고 모든 공연은 아이들의 눈높이에 맞춘 문화 콘텐츠로, 온 가족이 함께 특별한 시간을 보낼 수 있을 것으로 기대된다.

이와함께 풍성한 체험과 휴식 공간이 마련된다. 시청자미디어재단이 운영하는‘찾아가는 미디어 나눔버스’에서는 방송 제작 체험이 가능하며, 원형광장에는‘꼼순락 라운지’가 조성돼 관람객에게 편안한 휴식 공간을 제공할 예정이다.

행사의 마무리는‘선셋 돗자리 영화관’이 장식한다.

야외에서 여유롭게 영화를 감상하며 하루를 마무리하는 특별한 시간을 제공할 예정이다.

순창발효관광재단 관계자는“무더운 여름을 시원하고 즐겁게 보낼 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”면서“가족, 친구와 함께 오셔서 특별한 하루를 만끽하시길 바란다”고 말했다.

한편 보다 자세한 정보는 순창발효관광재단 홈페이지(https://sftf.or.kr/)에서 확인할 수 있다.

