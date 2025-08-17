정읍 신태인 '제30회 어르신 복지문화 한마음대회' 성황리 개최

화호청년회, 전주 전성교회, 화호교회 주관

신태인 화호청년회가 주관한 제30회 어르신 복지문화 한마음대회에서 이경기 회장이 개회사를 하고 있다. 사진=임장훈 기자

정읍시 신태인읍 화호청년회와 전주전성교회, 화호교회가 주관한 '제30회 어르신 복지문화 한마음대회 및 지역 섬김잔치'가 지난 15일 인상고등학교 체육관에서 성황리에 개최됐다.

효도문화 확산과 마을 공동체 발전을 위한 행사에는 이학수 시장, 임승식 도의원, 고성환, 송기순, 오승현 시의원, 신태인신협 김신 이사장, 화호청년회 이경기 회장과 회원, 전주전성교회 윤인선 담임목사와 장로, 화호교회 임준묵 담임목사와 장로, 양교회 신도 자원봉사자, 어르신 등 400여명이 참석했다.

행사는 건강한 여름나기를 위해 자원봉사자들이 정성껏 만든 삼계탕을 300여명의 어르신들에게 제공했으며, 굽네치킨과 한결유통에서 삼계닭을 후원했다.

또한 이·미용 및 한방의료봉사, 돋보기안경 제공, 영정사진 촬영, 분재만들기, 고고장구 공연, 개그맨 오지헌 토크쇼, 레크레이션, 노래자랑 등이 흥겹게 진행됐다.

이경기 회장은 "지역사회 발전을 이끌었던 어르신들이 폭염을 이겨내고 건강과 행복한 일상을 보낼수 있도록 화호청년회원들이 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

