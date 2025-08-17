가야금 선율로 하나된 '한∙중 청소년 문화 교류'…남원용성중 웃음꽃 활짝

"이렇게 잡으세요"…손잡고 알려준 가야금 연주법

국악의 고장서 울려퍼진 아리랑…국경 넘은 울림

용성중학교 청소년국악관현악단 서은율 학생이 지난 14일 중국 학생에게 가야금 연주법을 알려주고 있다./최동재 기자

남원용성중학교(교장 송진섭) 청소년국악관현악단이 중국 사천성 청소년 문화교류단을 초청해 교류의 장을 열었다.

지난 14일 오후 2시 30분. 방학으로 한산했던 용성중 교정에 가야금 선율이 울려 퍼졌다.

용성중 3학년 서은율 학생은 교실 한켠에 마련된 가야금 체험장에서 중국 친구의 손을 잡고 연주법을 알려주고 있었다.

언어의 벽은 높았지만, 몸짓과 미소만으로도 충분했다. 중국 학생의 서툰 손끝에서 흘러나온 가야금 소리에 주변에서는 박수가 터져 나왔다.

가야금 연주자를 꿈꾸는 서은율 학생은 “연주법을 자세히 알려주고 싶었지만, 언어가 잘 통하지 않아 아쉬웠다”면서도 “우리 소리와 문화를 전할 수 있어 기뻤다”고 말했다.

용성중 청소년국악관현악단은 중국 학생들을 위해 가야금·거문고·장구 등 다양한 국악기 체험 프로그램을 운영했고, 이어 제기차기와 공기놀이 같은 전통놀이를 선보였다.

언어는 달랐지만 웃음소리는 같았다. 제기를 떨어뜨린 중국 학생에게 한국 학생들이 다시 시범을 보이며 격려하는 모습도 눈에 띄었다.

2학년 권온유 학생은 “중국 친구들에게 우리 악기와 놀이를 소개하고 문화를 나눌 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 이런 만남이 자주 이어졌으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.

체험 프로그램이 끝나자 중국 사천성 학생들은 ‘아리랑’ 합창으로 화답했다. 국악의 고장에서 울려 퍼진 합창은 국경을 넘어선 깊은 울림을 전하며 현장을 감동으로 물들였다.

남원용성중 청소년국악관현악단은 지난 2017년 창단된 학생 동아리로, 매년 정기연주회를 이어오고 있다. 지난 1월에는 8일간의 해외 공연과 교육봉사 활동을 다녀오는 등 활발한 활동을 펼쳐왔다.

송진섭 교장은 “청소년국악관현악단 학생들이 이번 문화교류체험과 해외 공연을 통해 세계로 뻗어가는 우리 문화의 우수성을 널리 알리는 문화 선봉대 역할을 톡톡히 해내고 있다”며 “앞으로도 학생들이 세계 속에서 한국 문화를 당당히 알리고, 글로벌 감각을 기를 수 있도록 다양한 교류 기회를 적극 마련하겠다”고 말했다.

