남원시, ‘2025 남원국제드론제전 with 로봇’ 10월 개최

남원, 세계 드론·로봇 산업 허브로 도약

남원시는 오는 10월 16일부터 19일까지 4일간 남원종합스포츠타운 일원에서 ‘2025 남원국제드론제전 with 로봇’을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 국토교통부와 협력해 2027년 ‘남원DFL 드론레이싱 월드컵’ 유치를 목표로 준비됐다. 시는 이번 제전을 통해 드론 레저스포츠를 미래산업으로 육성하고 연관 산업 생태계 확장을 도모한다.

올해부터는 국토교통부와 항공안전기술원이 추진하는 ‘K-드론 투 월드 페스티벌’과 연계한다. 부산, 전주, 포천, 남원 등 4개 도시가 순차적으로 드론 스포츠 대회와 축제를 열고, 남원이 그 대미를 장식한다.

남원시는 이미 2023년 세계항공연맹(FAI) 주관 ‘월드드론레이싱챔피언십’을 국내 최초로 유치한 도시다. 이어 국내 최대 규모의 드론 축제인 국제드론제전을 2년 연속 성공적으로 치르며, 드론산업을 전략 산업으로 끌어올려 왔다.

올해 드론제전은 ‘드론과 로봇’의 융합을 전면에 내세운다. 행사 프로그램은 △국제 드론레이싱·로봇 배틀 등 스포츠 대회 △국내외 기업 전시 및 컨퍼런스 △드론 라이트쇼, 체험 부스 등 시민참여형 페스티벌 △남원 향토음식·글로벌 푸드존으로 구성된다.

특히 드론스포츠 교육을 수료한 시민들이 직접 참가해 경기와 이벤트에 나선다. 단순 관람을 넘어 참여형 축제로 기획된 점이 눈에 띈다.

시는 이번 행사를 통해 관광객 유입, 지역 상권 활성화, 기업 투자 유치 등 다각적인 경제 효과를 기대하고 있다.

시 관계자는 “안전 관리와 교통, 편의시설까지 철저히 준비해 시민과 방문객 모두가 만족할 수 있는 축제를 만들겠다”고 말했다.

