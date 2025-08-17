이전기사
익산시 리틀야구단, 전국 무대 우승 ‘저력 입증’
UPDATE 2025-08-17 18:34 (Sun)
보도자료

익산시 리틀야구단, 전국 무대 우승 ‘저력 입증’

송승욱 웹승인 2025-08-17 15:48 수정 2025-08-17 15:48

제3회 경산시장기 전국리틀야구대회 U-10 부문 우승

익산시리틀야구단이 지난 13일 제3회 경산시장기 전국리틀야구대회 U-10(10세 이하부) 부문에서 우승을 차지한 뒤 기념사진을 찍고 있다./사진 제공=익산시

익산시 리틀야구단이 제3회 경산시장기 전국리틀야구대회 U-10(10세 이하부) 부문에서 우승을 차지하며 유소년 야구 강팀으로서의 저력을 다시 한 번 입증했다.

이번 대회는 지난 7일부터 14일까지 U-12 58팀, U-10 40팀, U-9 17팀 등 총 115개 팀이 참가한 가운데 진행됐으며, U-10 부문에는 전국 40개 팀이 출전해 기량을 겨뤘다.

지난 13일 경산 경일대학교 야구장에서 열린 결승전에서 익산시 리틀야구단은 남양주시 리틀야구단을 9대4로 꺾고 당당히 승리를 거머쥐었다.

또 김수완 감독이 최우수 감독상을, 황선우 선수가 최우수 선수상을 받았다.

김수완 감독은 “아이들이 준비한 것을 끝까지 해냈고, 서로를 믿고 기본에 충실한 점이 우승으로 이어졌다”며 “함께 땀 흘려 준 선수들과 묵묵히 도와주신 학부모님, 관계자분들께 감사드린다”고 말했다.

정헌율 시장은 “이번 U-10 우승은 익산시 유소년 스포츠의 가능성을 보여 준 값진 성과”라며 “선수들이 안정적으로 훈련하며 성장할 수 있도록 지도자 역량 강화, 장비 지원, 경기 환경 개선 등 실질적 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

송승욱 ssw791221@naver.com
