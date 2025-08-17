정동영 장관, 통일부 입각에도 '전북·국가 AI 산업' 뒷받침 노력

지난 13일 국회 의원회관에서 정동영 장관 등이 AI 강국 화이팅을 외치며 포럼을 마무리하고 있다. 사진=정동영 의원실

정동영 통일부 장관(더불어민주당 전주시병 국회의원)이 국무위원으로 입각한 후에도 전북과 국가 AI 경쟁력 강화를 위한 논의를 국회에서 이어갔다. 정 장관의 AI 산업 관련 활동은 국회 과학기술정보통신위원회 위원이자 전주병 국회의원 신분으로 진행하는 것이다.

정 장관은 지난 13일 국회 의원회관에서 국민의힘 최형두 의원, 정보통신산업진흥원(NIPA)등과 ‘AI G3 강국을 위한 신기술 전략 조찬포럼(시즌2)’을 개최하고 “AI 에이전트 기반 서비스가 정착된다면 한국은 ‘AI 활용 1등 국가’가 될 것”이라고 강조했다.

이번 포럼은 SaaS(Software as a Service, 서비스형 소프트웨어)를 기반으로 한 AI 생태계 구축 필요성이 집중적으로 논의됐다. SaaS는 별도의 설치 없이 인터넷을 통해 소프트웨어를 이용할 수 있는 방식으로 유지·관리 비용을 줄이고 빠른 확산이 가능한 것이 특징이다.

송호철 더존비즈온 대표는 “AI 서비스의 SaaS 전환은 업무 혁신과 생산성 향상의 출발점”이라며, 행정·민원 처리 등 반복 업무를 AI 에이전트가 자동화할 수 있는 사례를 제시했다. 다만 산업 전반의 디지털 전환율이 20%에도 미치지 못하는 현실을 지적하며, “중소기업 지원이 핵심”이라고 강조했다.

강용성 와이즈넛 대표는 글로벌 AI 서비스 시장이 연평균 36% 성장할 것이라는 전망을 제시하며, “국내도 소프트웨어와 하드웨어 분리 접근, 자체 파운데이션 모델 확보가 필요하다”고 말했다. 또 ‘AX 대전환’을 통해 국민건강보험 등 공공 서비스 전반에 AI 상담 시스템을 적용할 필요성을 제기했다. AX 대전환은 행정·산업 전반의 고객 경험을 에이전트 기반 AI 서비스로 전환해 효율성과 품질을 동시에 높이는 흐름을 뜻한다.

토론에서는 △정부 R&D 및 바우처 지원 확대 △공공기관의 AI 클라우드 도입 확대 △학계로의 AI 교육 확산 등이 필요하다는 제언이 이어졌다. 김경수 카이스트 부총장은 “대학이 테스트베드 역할을 해야 한다”며 학문 단위의 AI 접목을 강조했다. 박윤규 NIPA 원장은 'AX 바우처 통합을 추진 중'이라는 사실을 밝혔다.

정 장관은 “행정·공공기관이 AI 클라우드 활용에 앞장서야 한다”며 “정부가 산업계와 학계 모두의 전환 준비 상황을 세밀히 점검해야 한다”고 말했다. 이번 포럼에는 전주을 이성윤 의원도 참석해 전주 국회의원 입각으로 인한 공백을 최소화하고자 했다.

