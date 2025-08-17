전북도, 전주 하계올림픽 유치 도민참여 분과회의 개최

보건·의료·관광 등 다양한 분야 참여…공감대 확산 논의

유희숙 단장 “올림픽 유치, 도민 협력과 참여가 관건”

14일 전북특별자치도청 중회의실에서 열린 전주 하계올림픽 범도민 유치 추진위원회 도민참여 분과회의 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다,/사진=전북도.

전북특별자치도는 지난 14일 도청 중회의실에서 ‘전주 하계올림픽 범도민 유치 추진위원회 도민참여 분과회의’를 열고 도민 참여 확대 방안과 협력 전략을 논의했다.

이날 회의에는 보건·의료, 여성·장애인, 외식·숙박, 도시·생태관광 등 다양한 분야의 관계자들이 참석해 지역사회 전반의 목소리를 나눴다. 회의 안건은 △유치 추진 현황 공유 △도민 참여 확대 전략 △분야별 협력 방안으로 실제 유치 과정에서 도민 의견을 반영하는 방향이 중점적으로 다뤄졌다.

도민참여 분과는 범도민 유치 추진위원회 내에서 시민사회와 각계각층의 목소리를 대변하는 핵심 창구 역할을 맡고 있다. 전북자치도는 이번 회의가 주민 주인의식을 높이고, 올림픽 유치에 대한 공감대를 확산하는 중요한 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

유희숙 도 2036하계올림픽유치단장은 “전북 전주의 밝은 미래를 위한 하계올림픽 유치에는 도민 여러분의 적극적인 참여와 협력이 절실하다”며 “앞으로도 다양한 분야와 소통하며 함께하는 유치 활동을 이어가겠다”고 강조했다.

