김관영 지사, 기재부 장·차관 면담…‘전북 미래 예산’ 살리기 사활

김관영 지사, 구윤철 부총리·임기근 차관 잇달아 면담

새만금 국가정원·전주교도소 이전 등 핵심사업 건의

“예산 심의 막판…한 건이라도 더 살려낼 것”

14일 정부서울청사에서 김관영 전북특별자치도지사가 구윤철 경제부총리와 면담해 지역 현안에 대한 지원을 요청하고 있다./사진=전북도.

김관영 전북특별자치도지사가 내년도 정부 예산 반영을 위해 기획재정부 핵심 인사들을 연달아 만나며 ‘막판 설득전’에 나섰다.

김 지사는 지난 14일 정부서울청사에서 임기근 기재부 2차관과 구윤철 경제부총리를 잇따라 면해 새만금 개발 정상화와 미래성장 기반 구축을 위한 전략사업 지원을 요청했다.

구윤철 부총리와의 면담에서는 △새만금 국가정원 및 수목원 조성 △신항만 관공선 건조 △김제용지 정착농원 잔여 축사 매입 △지역 간 연결도로·인입철도 건설 등 SOC·그린인프라 핵심사업을 최우선 과제로 제시했다. 그는 “기본계획 변경 없이 추진 가능한 사업들이 예산 부족으로 지연되면 국가정책과 지역 발전 모두에 손실”이라고 강조했다.

또 전주교도소 이전 부지 활용 방안으로 국립모두예술콤플렉스와 국립중앙도서관 분관 건립을, 미래산업 육성을 위해 고령친화산업복합단지, 통합재활병원, 방사선 기반 소재·장비 기술 혁신화 사업 등을 건의했다.

임기근 2차관과의 면담에서는 △외국인 출국지원센터 △남원 경찰수련원 △펫푸드 산업화 플랫폼 △청년 양식단지 △태권도 인재양성센터 △부안 탄소중립 체험관 등 신규사업을 제안하며 국가적 파급효과를 설명했다.

김 지사는 “이번 예산 확보는 단순히 전북의 내년 살림이 아니라 미래를 담보하는 분수령”이라며 “심의 종료 전까지 모든 역량을 투입하겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지