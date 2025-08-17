이 대통령 부부, 시민들과 영화 '독립군' 관람

추첨으로 동반 관람객 119명 선정…어린이들과 사진 촬영도

광복 80주년 기념...영화 '독립군: 끝나지 않은 전쟁'의 의미

이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 서울 용산CGV '독립군:끝나지 않은 전쟁' 상영관에서 영화 시작을 기다리고 있다. 이 대통령은 광복 80주년을 기념해 조진웅 배우가 추천한 이 영화를 본다면서 SNS를 통해 신청한 시민들과 동반 관람을 했다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 광복 80주년을 맞아 17일 서울 용산 아이파크몰 CGV에서 시민들과 함께 영화 '독립군: 끝나지 않은 전쟁'을 관람했다.

이날 관람은 대통령이 직접 SNS를 통해 신청자를 모집하여 추첨된 119명의 시민들과 함께 진행됐다.

이 대통령 부부는 영화 상영에 앞서 어린이들과 사진을 찍고 악수를 나누는 등 시민들과 직접 소통하며 친근한 모습을 보였다.

특히 이 대통령은 한 시민이 "아내만 영화관에 들어갔다"고 하자 여분의 표가 있는지 확인하는 등 세심한 배려를 보여주기도 했다.

영화 관람 중에는 옆자리에 앉은 배우 조진웅 씨와 대화를 나누는 모습도 포착됐다.

이 대통령은 상영이 끝난 뒤 조 씨에게 영화 촬영 시기를 물었고, 조 씨는 "전 정권부터 촬영했다"고 답했다. 김 여사는 "영화가 엄청 길 줄 알았는데 짧다. 몰입이 잘 된다"고 소감을 밝혔다.

영화 '독립군: 끝나지 않은 전쟁'은 1920년 봉오동 전투를 시작으로 홍범도 장군의 무장투쟁 역사를 조명하고 국군의 뿌리를 되짚는 내용으로, 1920년 봉오동 전투부터 2023년 육군사관학교 흉상 철거 논란까지 다뤘다.

이날 영화 관람에는 영화를 연출한 문승욱 감독과 배우 조진웅, 홍범도장군기념사업회 이사장인 박홍근 더불어민주당 의원 등도 함께했다.

이재명 대통령이 17일 서울 용산CGV에서 '독립군:끝나지 않은 전쟁' 관람 후 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 이 대통령은 광복 80주년을 기념해 조진웅 배우가 추천한 이 영화를 본다면서 SNS를 통해 신청한 시민들과 동반 관람을 했다. /연합뉴스 제공

