이대통령, 국민임명식 개최…"국민만 믿고 나아가겠다"

취임 72일만에 국민대표들 임명장…"한없이 영광스럽고 큰 책임감"

"국민이 주인인 나라, 모두가 행복한 대한민국…국정 중심에 국민 둘 것"

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 세종대로 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 '광복 80년, 국민주권으로 미래를 세우다' 행사에서 '빛의 임명장' 큐브가 완성된 뒤 인사하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령이 취임 72일 만인 15일 서울 광화문광장에서 국민임명식을 열고 ‘국민이 주인인 나라’를 만들겠다고 다짐했다.

이 대통령은 국민 대표들에게 '빛의 임명장'을 받으며 국정 운영의 중심에 국민을 두겠다는 뜻을 강조했다.

이 대통령은 취임식을 대신하는 성격으로 마련된 국민임명식에서 "국민의 간절한 소망이 담긴 임명장을 건네받아 한없이 영광스럽고, 한없이 큰 책임감을 느낀다"며 "대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로서 오직 국민만 믿고 나아가겠다"고 말했다.

이번 행사는 '국민 주권'의 가치를 담아 국민 대표 80인이 이 대통령에게 직접 '빛의 임명장'을 수여하는 방식으로 진행됐다.

이 대통령은 국민들을 향해 "목숨을 바쳐 나라를 지켜낸 여러분, 땀으로 근대화를 일궈낸 여러분 덕분에 세계 10위 경제 강국 대한민국이 존재한다"며 "국난이 닥칠 때마다 가장 밝은 것을 손에 쥔 채 어둠을 물리친 여러분이 있었기에 피로 일군 민주주의가 다시 숨을 쉴 수 있었다"고 감사의 뜻을 표했다.

또 "위대한 80년 현대사가 증명하듯 대한민국 국력의 원천은 언제나 국민이었다"며 "'국민주권 정부'는 국정 운영의 철학과 비전의 중심에 언제나 국력의 원천인 국민을 두겠다"고 다짐했다.

이 대통령은 접경지역 주민과 참사 유가족을 거론하며 "평화롭고 안전한 나라로 피어날 수 있도록 온 힘을 다하겠다"고, 문화인들과 스포츠 꿈나무들의 땀과 노력을 언급하면서는 "그 꿈에 날개를 달아 드리겠다"고 밝혔다.

더불어 "기업인이 자유롭게 성장해 세계 시장을 무대로 당당히 경쟁할 수 있도록, 과학기술인이 오직 혁신에만 몰두할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 약속했다.

이 대통령은 "지금 우리 앞에 놓인 역경은 전례 없이 험준하지만, 결코 이겨내지 못할 난관이 아니다"라며 "하나 된 힘으로 위기를 이겨내고 더 영광스러운 조국을 더 빛나게 물려주자"고 당부했다.

그러면서 "위대한 대한국민께서 다시 세워 주신 나라, 대한민국 대통령으로 임명된 것이 한없이 자랑스럽다"며 "이 자랑스러움을 국민의 기쁨과 행복으로 반드시 돌려드리겠다"고 연설을 마쳤다.

이날 이 대통령은 흰색 바탕에 푸른색 줄무늬가 들어간 넥타이를, 김혜경 여사는 흰색 투피스 정장 차림으로 행사장에 나타났다.

대통령실 대변인은 흰색 넥타이가 백지처럼 모든 것을 포용하고 새롭게 시작하겠다는 의미를 담고 있다고 설명했다.

이날 행사에는 문재인 전 대통령 부부, 권양숙 여사, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 국내 주요 경제인들이 참석해 자리를 빛냈다. 또 방시혁 하이브 의장과 박항서 전 감독, 배구선수 김연경 등도 참석했다.

반면 국민의힘 소속 정치인들과 이명박, 박근혜 전 대통령 가족들은 모두 불참했다.

이들은 건강상의 이유나 이 대통령의 광복절 특사에 대한 항의의 뜻으로 불참 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 세종대로 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 '광복 80년, 국민주권으로 미래를 세우다' 행사에서 국민 대표 80인으로부터 '빛의 임명장'을 받은 뒤 감사 인사를 하고 있다. /연합뉴스 제공

