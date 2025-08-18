이전기사
여야, 오늘 DJ 서거 16주기 함께 추모…조국은 별도 참배
UPDATE 2025-08-18 08:16 (Mon)
여야, 오늘 DJ 서거 16주기 함께 추모…조국은 별도 참배

연합 웹승인 2025-08-18 07:54 수정 2025-08-18 07:54

[연합뉴스 자료사진]

18일 고(故) 김대중 전 대통령(DJ) 서거 16주기를 맞아 여야 정치인들이 한자리에 모여 추모한다.

국회에선 우원식 국회의장을 비롯해 정청래 더불어민주당 대표, 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 함께 국립서울현충원에서 열리는 김 전 대통령 추모식에 참석한다.

이외에도 김선민 조국혁신당 대표 권한대행, 이준석 개혁신당 대표, 김병기 민주당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 김재연 진보당 상임대표 등 여야 정치인이 자리할 예정이다.

추모식은 우 의장과 정청래 대표·송언석 위원장의 추모사, 추모 영상 상영, 추모 노래, 천주교 서울대교구 정의평화위원장인 하성용 신부의 추도 예식, 묘소 헌화 및 분향 등 순으로 진행된다.

최근 사면된 조국 전 조국혁신당 대표도 이날 오후 별도로 김 전 대통령의 묘역을 찾아 참배할 예정이다.

#여야 #DJ #조국 #16주기 #정청래 #송언석
연합 yonhap@jjan.kr
