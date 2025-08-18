[재경 전북인] 전주 출신 심영수 (주)영C&C 대표이사

심영수 (주)영C&C 대표이사.

건축 개발을 직접 추진하는 건설 시행사 ㈜영C&C 심영수 대표이사(59·전주)는 “어린 시절 품었던 건축전문가의 꿈이 평생의 노력을 통해 마침내 실현됐다”고 말했다.

현재 심 대표가 총괄 지휘하는 현장은 서울 명동성당 맞은편 명동 중심가. 연면적 약 3300㎡, 대지면적 463㎡, 지상 15층 규모의 비즈니스 호텔로, 하루에도 수많은 인파가 오가는 명동의 특성을 반영해 상업적 기능과 세련된 디자인을 동시에 담아내는 고난도 프로젝트다.

100여 평 남짓한 부지에 불과하지만, 그는 수십 년간 갈고닦은 정밀 시공 기술과 현장 운영 경험을 집약해 시간이 지나도 명동의 상징으로 남을 ‘걸작’을 세우겠다는 각오를 다지고 있다.

심 대표는 전주공고 건축과를 졸업한 뒤, 전주대 건축공학과와 전북대 대학원 건축공학과 석사과정을 밟으며 학문적 기반을 다졌다.

1985년, 20대 청년이던 그는 건축제도 부문 전국기능올림픽 전북 대표로 출전하며 재능을 입증했다. 이어 금성사(현 LG전자)의 주목을 받아 세계기능올림픽 출전 자격까지 얻었지만, 종목 폐지로 아쉽게 세계 무대에 서지는 못했다.

1991년 삼성그룹에 공채로 입사한 심 대표는 삼성그룹 계열사 분리 정책에 따라 한솔제지와 한솔건설을 거치며 산업 현장의 체계와 세밀한 운영 체계를 철저히 익혔다. 검증된 기량에 10여 년간의 현장 경험이 더해져 그는 업계 최고 수준의 건축전문가로 성장할 수 있었다.

건축시공·건설안전 부문 국가 기술사 자격을 보유한 그는 ‘한국기술사사무소’를 운영하며 전문성과 윤리를 겸비한 모범으로 평가받고 있다. 또 서울시 중구청 미래포럼 자문위원과 한국지역경영원 이사로서 지역사회와 산업 발전에 기여하고 있다.

아울러 남서울대 부동산학과에서 박사학위를 취득하고 같은 대학에서 겸임교수로 후학 양성에도 힘쓰고 있다.

심 대표는 “좋은 건축은 단순히 건물을 짓는 것이 아니라, 사람들의 삶과 마음을 담아내는 품격 있는 그릇 같아야 한다”며 “전북인의 자긍심으로 세계인이 찾는 서울 명동에 오래도록 기억될 상징적 건축물을 세우겠다”는 포부를 밝혔다.

