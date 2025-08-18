총상금 1억 원 주인공은…NS 푸드페스타 2025 in 익산 참가자 모집

국내 최대 규모 요리경연대회…오는 9월 26~27일 익산 하림 퍼스트키친

대학생·아빠와 자녀·글로벌 라면 등 3개 부문…오는 30일까지 온라인 신청

지난해 9월 익산제4일반산업단지 내 하림 퍼스트키친에서 열린 ‘NS 푸드페스타 2024 in 익산’에서 전국에서 온 참가자들이 요리 경연을 펼치고 있다./사진=송승욱 기자

‘NS 푸드페스타 2025 in 익산’ 포스터/사진 제공=익산시

익산시가 총상금 1억 원 규모의 ‘NS 푸드페스타 2025 in 익산’ 요리경연대회 참가자를 오는 30일까지 모집한다.

NS 푸드페스타는 시와 NS홈쇼핑이 공동 주최해 오는 9월 26일부터 27일까지 익산 하림 퍼스트키친에서 열린다.

축제의 대표 프로그램인 요리경연대회는 미식 간편식, 조리 전공 대학생, 아빠와 자녀, 글로벌 라면 등으로 나눠 본선이 진행된다.

조리 전공 대학생 부문은 26일 ‘신선한 원물의 맛을 극대화한 요리’를 주제로 진행된다. 제철 식재료와 시 생산 농산물을 활용해 현장에서 조리한 음식을 심사해 최우수상 1팀 300만 원, 우수상 2팀 각 100만 원, 특선 17팀 각 50만 원이 수여된다.

27일에는 14세 미만 자녀와 아빠가 함께 참여하는 아빠와 자녀 부문이 ‘산지에서 갓 수확한 식재료의 신선함을 살린 요리’를 주제로 열린다. 주재료로 제철 채소와 자녀가 좋아하는 신선한 야채 1종 이상을 필수로 사용해야 하며 최우수상 1팀 100만 원, 우수상 1팀 50만 원, 특선 38팀 각 30만 원이 주어진다.

같은 날 글로벌 라면 부문은 재한 외국인, 다문화가족, 유학생 등이 참여할 수 있다. ‘나라별 퓨전 라면 요리’를 주제로 ㈜하림 더미식 라면과 개인 재료를 활용해 음식을 만들면 된다. 최우수상 1팀 100만 원, 우수상 1팀 50만 원, 특선 18팀 각 30만 원이 시상된다.

미식 간편식 부문은 뜨거운 관심 속에 참가자 50팀 모집이 완료됐다.

참가 신청은 오는 30일까지 온라인(pr.nsmall.com)으로 가능하며, 예선을 거쳐 본선은 축제 현장에서 진행된다. 심사는 셰프, 식품 전문가, 시민평가단이 참여해 창의성·맛·시각성 등을 종합 평가한다.

정헌율 시장은 “이번 요리경연대회는 지역 농산물 소비를 늘리고 미식도시 익산의 브랜드 가치도 널리 알리는 기회가 될 것”이라며 “요리에 관심 있는 많은 분들의 도전을 기대한다”고 전했다.

