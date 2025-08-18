6번 암 수술 이겨낸 '불사조 할아버지' 강용희 씨 영면

전북대학교병원

전북대학교병원은 38년 동안 6번의 암을 극복하며 ‘불사조 할아버지’로 불리던 강용희(83) 씨가 영면했다고 18일 밝혔다.

고인은 1988년부터 전북대병원에서 6차례의 암 수술 완치, 10여 차례의 수술, 응급실 45회 진료, 21개 진료과 진료를 받아왔다.

병원에서 여러 수술과 오랜 투병 생활을 견뎌온 고인은 “긍정적인 마음가짐과 정기적 검진, 가족의 헌신적인 사랑을 통해 생과 사의 고비마다 질병을 극복할 수 있었다”고 말해 큰 울림을 줬다.

이러한 고인의 사연은 방송 프로그램과 신문 등에서 ‘불사조 할아버지’로 소개되면서 희망의 상징으로 주목받기도 했다.

6번째 암을 극복하고 7번째 암 치료 중 돌아가신 고인은 전북대병원 호스피스 병동에서 존엄한 돌봄을 받아왔다.

고인은 가족과 귀한 시간을 나누며 스스로 삶의 마무리를 준비하고, 웃는 영정사진을 고르는 등 긍정적인 태도를 가지고 생애 마지막 순간을 맞았다.

고인은 “인생이 생각한 것만큼 길지는 않더라”며 “하지만 마지막까지 행복했다”고 유지를 남겼다.

고인의 유족들은 “마지막 돌봄 치료는 가족들에게 선물 같은 시간이었다”며 “마지막까지 최선을 다해준 의료진에게 깊은 감사를 전한다”고 전했다.

양종철 병원장은 “고인께서는 38년 동안 우리 병원과 함께하며 희망과 용기를 주셨고, 의료진을 끝까지 신뢰해 주셨다”며 “그 삶이 남긴 울림을 기억하며 앞으로도 환자 중심의 따뜻한 돌봄을 실천해 나가겠다”고 말했다.

