국제라이온스협회 365-C지구 임순남 지역 라시열 부총재 취임

국제라이온스협회 365-C(전북)지구 임실·순창·남원 지역의 신임 부총재에 라시열(60·사진) 전 오수라이온스클럽회장이 취임했다.
국제라이온스협회 한국연합회는 최근 임실 오수면 행정복지센터 강당에서 박성춘 전북지구 총재 등 지구 임원과 회원 100여 명이 참석한 가운데 이·취임식을 열었다고 18일 밝혔다.
라 신임 부총재는 한국농업경영인 임실군 연합회장, 임실군 4H 유통연구회장, 오수라이온스클럽 회장, 한국농업경영인 전북연합회 대외협력부회장 등을 역임하며 지역 사회에 봉사해 왔다.
특히 각종 장학금 및 이웃돕기 성금 조성에 앞장섰으며, 서울 강서구 등 수도권 일대에 지역 농축산물 직거래 장터를 개설하는 등 지역 사랑 정신을 실천해 온 공로를 인정받았다.
