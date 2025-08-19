전주천 범죄취약지역 10월부터 로봇이 순찰한다

전북자치도 자치경찰위원회,경찰청 공모사업을 통해 범죄예방 활동에 순찰로봇 도입

전주천 산책로 구간중 불안감을 느끼는 지역에 대한 주민 의견수렴

지난해 전북자치도 자치경찰위원회가 시연한 자율로봇 사진/사진=전북특별자치도

전북특별자치도 자치경찰위원회(위원장 이연주)는 오는 10월부터 전주천 산책로 주요 구간에 심야시간 자율순찰로봇을 시범 운영해 범죄 취약지역 안전을 강화할 계획이라고 19일 밝혔다.

로봇에는 적외선 카메라와 지능형 CCTV가 탑재돼 야간이나 악천후에도 탐지가 가능하며, 이상행동이 포착될 경우 관제센터로 영상을 전송하고 경고음을 발생시켜 즉각 대응이 가능하다. 지난해 전주천에서 시연도 거쳤다.

아울러 전북자치도 자치경찰위원회는 이날 도청에서 ‘전주 천변산책로 범죄취약지역 주민 공모전’ 시상식을 개최했다.

시상식은 경찰청 주관 '2025년 자치경찰 수요기반 지역문제 해결사업‘의 일환으로, 심야시간 자율순찰로봇 도입을 앞두고 전주천변 취약구역에 대한 주민 의견을 수렴하고 이를 로봇 순찰노선에 반영하기 위해 마련됐다.

공모전은 지난 6월 16일부터 7월 6일까지 3주간 진행됐으며, 총 52건의 사진과 영상이 접수됐다. 전문가 심사를 거쳐 최종 6명의 수상자가 선정됐다.

최우수상은 심야시간 인적이 드문 전주 삼천 천변 산책로의 특정 구간을 범죄 취약구역으로 제안한 유준영 씨에게 돌아갔다. 유 씨를 비롯한 수상자들이 제안한 구역은 자율순찰 로봇 순찰경로에 반영되게 된다.

이연주 위원장은 시상식에서 "주민들의 관심과 참여 덕분에 자율순찰 로봇이 더욱 효과적으로 범죄를 예방하는 데 큰 도움이 될 것"이라며, "앞으로도 주민과 함께 소통하며 안전한 전북특별자치도를 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

