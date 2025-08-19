치어리더 이다혜와 완주 여행, 대만 관광객 이끌다

완주군

전주 출신의 치어테이너(Cheertainer) 이다혜가 완주군 대승한지마을로 대만 관광객들을 불러들였다.

프로야구 KIA 타이거즈의 치어리더로 데뷔한 후 치어리더로서 야구팬들의 인기를 독차지했던 이다혜는 2년 전 국내 치어리더로서는 처음 대만으로 진출, 한국에서보다 더 많은 치어리더로서 인기를 누리며 많은 대만 팬들을 갖고 있다. 방송 출연과 광고, 모델 활동 등으로 활발하게 활동하고 있으며, 그가 운영하는 유튜브 구독자가 50만명이 넘는 인플루언서이기도 하다.

그는 지난 18일부터 19일까지 이틀간 대승한지마을과 오성한옥마을 일원에서 대만 관광객들을 대상으로 팬미팅 행사와 릴스 촬영을 했다. ‘이다혜 치어리더와 함께하는 완주·전주 여행’을 주제로 열린 이번 이벤트에는 대만 관광객 150여 명이 참가해 그의 인기를 실감케 했다.

그는 이번 행사에서 팬미팅과 함께 한옥의 멋과 현대적 감각이 어우러진 아원고택과 소양고택에서 개량한복을 입고 감성여행 분위기를 영상으로 담았다. 또,위봉사에서 고즈넉한 사찰의 정취와 평온한 풍경을 배경으로 촬영을 했다.

한국관광공사와 대만 최대 여행사인 Cola여행사가 공동 주최한 이번 행사를 통해 완주군은 대만 인바운드(방한 외래관광객) 확대와 지역 관광 활성화를 꾀할 것으로 기대했다.

유희태 완주군수는 “이번 행사를 통해 천혜의 관광자원을 보유한 완주의 매력이 한층 부각됐고, ‘감성여행 도시 완주’로서 외국인 관광객이 찾는 새로운 명소가 될 가능성을 확인했다”며 “앞으로도 지속 가능한 관광 콘텐츠를 개발해 국제관광도시로 도약해 나가겠다”고 말했다.

