익산참여연대 “간판 정비사업 계약 비리는 구조적인 문제”

정헌율 시장 공개 사과 및 재발 방지 대책 제시 촉구

익산시청 전경/사진 제공=익산시

익산참여연대가 최근 불거진 간판개선사업 비리 의혹과 관련해 “개인의 일탈을 넘어 법의 허점을 악용한 구조적인 문제”라며 정헌율 시장의 공개 사과와 재발 방지 대책 제시를 촉구했다.

연대는 19일 성명을 통해 “이번 계약 비리는 법의 허점을 악용한 치밀한 구조 속에서 발생했다”면서 “옥외광고 사업자들이 출자해 협동조합을 설립하고 농공단지에 사무실을 둔 것처럼 위장해 농어촌정비법 제79조(생산제품 판매 지원)에 따른 수의계약 요건을 충족한 것처럼 꾸몄고, 익산시는 이를 빌미로 4년간 22건 총 43억 8200만 원 규모의 수의계약을 특정 협동조합에 몰아줬다”고 지적했다.

이어 “더 심각한 문제는 계약 비리 당사자의 차량에서 9000만 원 상당의 현금과 상품권 다수가 발견된 사실”이라며 “이번 사건이 익산시 계약 업무 전반에 걸친 뿌리 깊은 부패 의혹으로 확대되고 있음을 보여 준다”고 주장했다.

또 “정헌율 시장은 해당 공무원 직위해제, 감사위원회 특별감사, 공무원 골프 금지령 등의 조치를 발표했지만, 시민에게 책임 있는 사과조차 하지 않았다”면서 “오직 진정성 있는 사과와 실효성 있는 대책만이 무너진 행정 신뢰를 되살리는 유일한 길”이라고 강조했다.

그러면서 시장의 공식 사과와 실효적인 재발 방지 대책 제시, 계약 전반 전수조사 및 공개, 강력한 원스트라이크 아웃제 실행, 시민감사관(옴부즈맨) 제도 등 상시적인 시민 감시 체계 도입 등을 요구했다.

