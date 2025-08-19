신영대 의원, 행안부 특별교부세 48억원 확보

신영대 의원

더불어민주당 신영대 국회의원(군산·김제·부안갑)이 19일 군산 지역 주요 현안 해결을 위한 행정안전부 특별교부세 48억 원을 확보했다고 밝혔다.

이번에 확보한 예산은 △군산 친환경 어업지도선 건조(25억 원) △고군산군도 해양레저 재난대응(10억 원) △월명산 전망대·쉼터 조성(7억 원) △서래교 염수분사장치 설치(2억 원) △대야면 철봉제 수리시설 개보수(4억 원) 등 5개 사업에 투입된다.

어업지도선 건조사업은 1996년 진수된 65톤급 전북 209호를 대체해 최신 친환경 장비를 갖춘 130톤급 선박을 신규 건조하는 것이다. 선체 노후화로 안전사고 위험이 커지자 신 의원은 정부와 협의를 이어왔고, 결국 25억 원의 특별교부세를 확보했다. 그는 “군산 어업의 미래와 어민 안전을 지킬 발판을 마련했다”며 “탄소중립 시대에 걸맞은 해양안전 체계 구축에 의미가 크다”고 말했다.

고군산군도 사업에는 무녀도 일대에 CCTV, 재난방송시설, 인명구조함, 응급치료실 등을 설치해 관광객 안전 인프라를 강화하는 데 10억 원이 지원된다. 월명산에는 7억 원을 들여 스카이워크, 카페, 전시실을 갖춘 복합관광시설이 들어서 군산의 새로운 관광 명소로 조성된다. 서래교에는 염수저장탱크와 살수기 24대를 설치해 겨울철 블랙아이스 사고를 예방한다. 대야면 철봉제는 제방 보수와 방수로 정비로 누수 위험을 해소하고 안정적 농업용수 공급을 보장한다.

