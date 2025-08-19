고창 서남해 해상풍력 잇단 추락사고, 안전불감증이 부른 인재

크레인 발통 고착 사고 이어 붐대 부러져 근로자 추락

재하청이 부른 참사⋯지역민 현장 일자리 배제도 도마

지난 7월 고창군 서남해 해상풍력단지에서 발생한 크레인 추락사고 구조현장(오른쪽 상)과 크레인 붐대 절단(왼쪽 및 오른쪽 하)모습이 현장에서의 긴박한 상황을 보여주고 있다. /사진제공=부안해양경찰서

고창군 서남해 해상풍력단지에서 산업재해가 잇따라 발생하며 안전불감증과 원·하청 구조의 폐해가 도마에 올랐다.

19일 한국해상풍력 본사 및 실증센터 관계자에 따르면 지난 5월 크레인 발통 고착(기계 부품이 녹거나 변형돼 제 기능을 못 하는 상태) 사고에 이어, 지난 7월 4일에는 크레인 붐대(크레인에서 짐을 들어 올리거나 내릴 때 사용하는 지렛대 모양의 장치) 해체 작업 중 중대 산업재해가 발생했다.

지난달 4일 오후 4시 4분경 해상풍력단지 내 바지선에서 ‘삼원’ 소속 50대 노동자 2명이 산소절단기를 이용해 크레인 붐대를 절단하던 중 예기치 못한 파도가 바지선을 흔들었다. 이 충격으로 붐대가 이탈하면서 두 사람은 2m 아래 갑판으로 추락해 중상을 입었다. 한 명은 손가락 협착과 안면부 부상을, 다른 한 명은 머리에 큰 상처를 입어 구급차와 헬기로 각각 긴급 이송됐다. 다행히 생명에는 지장이 없지만 당시 현장은 불안감에 휩싸였다.

사고의 배경은 단순한 불운이 아니었다.

한국해상풍력 실증센터로부터 유지보수를 위탁받은 대기업 A중공업이 제주 소재 KLEM에 하청을 주고, KLEM은 다시 부산에 소재한 삼원에 재하청을 주는 구조였다. 결국 최종 작업은 일용직 노동자들에게 전가됐다. 이 과정에서 원청의 관리·감독은 사실상 사라지고, 위험은 최말단 업체와 비정규직 노동자들의 몫이 됐다.

취재진이 사고 관련 자료를 요청하자 한국해상풍력 실증센터장은 “A중공업에서 연락할 것”이라는 답만 내놓았다. 책임 있는 해명이 아닌, 원청으로 떠넘기는 모습이었다. 현재까지 원청업체인 A중공업은 답이 없는 상황이다.

전문가들은 “A중공업이 직접 안전관리에 나섰다면 충분히 막을 수 있었던 사고”라며 “원·하청 구조 속 책임 회피가 반복되면서 노동자만 희생되고 있다”고 입을 모았다.

또 다른 문제는 지역 배제다.

서남해 해상풍력은 부안·고창 주민들에게는 RE100 국가산단과 연계된 ‘미래 에너지’ 사업으로 홍보됐지만, 정작 지역민은 현장 일자리에서 배제됐다. 지역 경제적 기회는 사라지고 남은 것은 불안과 참사뿐이라는 비판이 커지고 있다.

예견된 사고가 아니냐는 지적도 나온다.

지난 5월 크레인 발통이 빠지지 않는 ‘고착’ 문제가 발생했지만, A중공업은 근본적인 대책 대신 절단 방식의 임시 대응을 선택했다. 불과 두 달 만에 같은 위험이 재현돼 인명사고로 이어진 것이다.

한 산업안전 전문가는 “위험성이 확인됐는데도 같은 방식을 반복하다 결국 중상으로 이어졌다”며 “해상풍력 전용 안전지침을 마련하지 않으면 사고는 반복될 수밖에 없다”고 설명했다.

더 큰 문제는 제도적 공백이다.

해상풍력 현장은 건설안전법과 선박안전법 사이에 놓여 법적 지위가 모호하고, 감독기관조차 관리 책임이 불분명하다. 이 때문에 이번 사고 역시 단순 과실치상 조사에 그칠 수 있다는 우려가 나온다.

이재명 대통령도 최근 산업재해와 관련해 강한 메시지를 던졌다.

이 대통령은 “사고 반복은 명백한 문제이며, 이는 사실상 ‘미필적 고의’가 아닐까”라며 “비용 절감을 이유로 노동자의 목숨을 앗아가는 것은 사회적 타살”이라고 지적했다. 이어 “반복되는 산업재해를 막기 위해서는 강력한 제재가 필요하다”고 강조했다.

한편 부안해양경찰서는 현장 안전관리 부실 여부를 집중 조사하고 있다.

