(재)무주군교육발전장학재단, 2학기 반디장학생 모집

반디 장학금 & 국가대표 장학금 신청받아

- 대학교에 재학 중인 학생 1인당 반디 장학금 100만 원

- 국가대표 또는 상비군에게는 국가대표 장학금 100만 원

무주군이 미래세대 육성에 힘을 쏟는다.

(재)무주군교육발전장학재단(이사장 황인홍 무주군수)에 따르면 오는 9월 1일부터 26일까지 2학기 ‘반디 장학생’과 ‘국가대표 장학생’을 모집한다.

대상자는 9월 1일 기준, 보호자 중 한 명과 학생 본인의 주민등록이 모두 무주군으로 돼 있어야 한다. 반디 장학생의 경우는 기준일 현재 대학교에 재학 중인 학생이나 복학생으로 관내 고등학교를 졸업한 지 10년 이내여야 한다. 1학기에 신청했더라도 다시 신청해야 2학기 선발 대상이 된다.

‘국가대표 장학금’은 기준일 현재, 국가대표 선수거나 국가대표 상비군에게 지급하는 것으로 선발 선수임을 증명할 수 있는 서류를 붙여 신청하면 1인 1회에 한해 100만 원이 지원된다.

신청은 각 읍면 행정복지센터, (재)무주군교육발전장학재단에 방문하거나 우편으로(무주읍 한풍루로 326-26, 무주군평생교육원) 하면 된다.

접수 시 장학생 지원서와 개인(신용)정보 수집·이용제공 및 조회동의서, 1년간 주소 이력이 포함된 주민등록등본(공통) 및 학생 본인의 주민등록초본을 공통 서류로 제출하면 된다. 반디 장학생은 대학 재학증명서를, 국가대표 장학생은 △국가대표선수 또는 국가대표 상비군 증명 서류를 함께 제출하면 된다.

장학재단 관계자는 “장학금이 무주인이라는 자긍심을 키우고 나아가 자신의 분야에서 꿈을 펼쳐나가는 데 꼭 필요한 동력이 되길 바란다”라며

“특히 국가대표 장학생 제도가 스포츠 분야에서 열정을 꽃피우고 있는 학생들에게 동기부여가 될 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

무주군 2학기 장학금 신청 및 장학금 후원과 관련한 내용은 무주군 누리집 공지사항(www.muju.go.kr)에서 확인하거나 무주군청 인구활력과 평생교육팀으로 문의하면 된다.

(재)무주군교육발전장학재단에서는 지난 2009년부터 초·중·고등학생 및 대학생 5,918명(누적)에게 총 47억 원의 장학금을 지급했으며 인재육성사관학교(기숙학원비 지원)를 비롯한 학생 인터넷 강의 지원 등 다양한 교육 사업을 추진하면서 미래세대의 꿈을 응원하고 있다.

