조국혁신당 완진무장위원회 "완주·전주 통합논의 중단해야"

임실순창지역위 "초고압송전선로 임실 설치 반대"

조국혁신당 완주진안무주 양준화 위원장(사진 우측)과 임실순창 지역위원회 김왕중 위원장이 20일 전북도의회 기자회견장에서 기자회견을 갖고 있다./백세종 기자

조국혁신당 완주진안무주장수지역위원회(위원장 양준화)는 20일 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "완주군민들의 자발적 동의와 공감이 선행되지 않는 완주·전주 통합논의를 중단해야한다"고 주장했다.

양 위원장은 "우리 지역위는 이미 주민 의사에 반하는 통합 논의 자체에 반대한다"며 "서울과 김포의 통합이 좌초된 것도 각 지자체의 고유성과 발전전략을 시민들이 지켜냈기 때문"이라고 강조했다.

그러면서 "완주는 이미 자족도시 기능을 갖추고 있고 재정자립도와 인구 소멸 대응에서도 성과를 내왔다"며 "완주의 자립 성장을 지켜내기위해 지역위가 앞장설것"이라고 했다. 향후 지역위는 통합 반대 대책위와 연대해 반대활동을 벌인다는 방침이다.

이와함께 이날 혁신당 임실순창지역위원회(위원장 김왕중)는 초고압송전선로 임실군 설치를 반대하고 한국전력의 이번 사업계획 백지화, 한전 임실 철수 등을 촉구하는 기자회견도 열었다.

