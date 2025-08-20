군산시, 제2회 추경 예산안 편성⋯1조 8507억 원 규모

제1회 추경 대비 1732억 원(10.32%) 증가

군산시가 시민들의 민생안정을 도모하고 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 2025년도 제2회 추가경정예산안을 편성했다.

이번 추경 규모는 제1회 추경 대비 1732억 원(10.32%)이 증가한 총 1조 8507억 원으로, 일반회계 1조 6556억 원과 특별회계 1951억 원 이다.

이번 추경은 무엇보다 시민이 체감할 수 있는 민생경제 회복과 지역산업 기반 강화에 중점을 뒀다.

우선, 민생회복 소비쿠폰에 771억 원을 투입해 내수 진작과 소상공인 매출 확대를 지원한다. 이어 군산사랑상품권 발행·운영에도 58억 원을 반영해 지역 내 소비 촉진을 도모하기로 했다.

미래 성장 산업기반 조성을 위한 예산도 편성됐다.

세부적으로 보면 △이차전지 실시간 고도분석센터 구축(30억5000만 원) △차세대 CCU 기술 고도화(20억 원) △해양무인시스템 실증시험(12억 원) △완성차 수요확정형 기술개발(12억8000만원) 등이 반영됐다.

시민 안전보장 분야는 △옥회천 지방하천 정비(37억 원) △옥산 소하천 정비(14억 원) 등이다.

정주 환경개선을 위해서는 △전기자동차 구매 지원(69억7000만 원) △스마트도시 솔루션 확산 사업(24억 원) △4토지~리츠프라자호텔 도로 확장(10억 원) 등이 반영, 생활 편의 증진과 도시 경쟁력 강화에 기여할 전망이다.

관광·체육 인프라 확충에도 힘을 실었다. K-관광섬 육성사업(21억 6000만 원)을 비롯해 월명체육센터 건립(10억 원), 인공암벽장 국제경기장 조성(9억 원) 등을 편성해 지역 브랜드 가치를 높이고 문화·체육 기반을 강화할 계획이다.

이외 주요 현안 사업은 △새만금 기업성장센터 건립(11억2000만 원) △말도·명도·방축도 인도교 설치(10억 원) △어업지도선 대체 건조 사업(18억 원) △수산물종합센터 건어 매장 신축(6억1000만 원) 등이다.

한편, 이번 추경 예산안은 오는 26일 개회하는 제277회 군산시의회 임시회 심의·의결을 거쳐 9월 5일 최종 확정된다.

