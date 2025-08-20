남원서진여고 기숙사 ‘서암관’ 개관…학생 생활·학습 인프라 확충

최신 시설 갖춘 기숙사 내부 공개, 미래 비전 공유

이진선 교장 “학생 성장 기반 마련, 지역 교육 발전 기여”

남원서진여자고등학교 신축 기숙사 ‘서암관’ 개관식이 20일 열린 가운데, 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다./사진=남원시

남원서진여자고등학교(교장 이진선)의 신축 기숙사 ‘서암관’ 개관식이 20일 성황리에 열렸다.

이번 행사는 기숙사 준공을 기념하고 새로운 교육 인프라 확충을 알리는 동시에 학교 비전을 공유하는 자리로 마련됐다.

개관식에는 최경식 남원시장, 박영수 남원교육지원청 교육장, 이정린 전북도의원, 양지선 서암학원 이사장, 송진섭 남원용성중학교 교장 등 지역 교육·정치계 인사들이 참석했다.

행사는 서암관 1층 스터디 카페에서 열렸으며 국민의례, 내빈 소개, 경과보고, 기념사와 축사, 기숙사 내부 관람 순으로 약 한 시간 동안 진행됐다.

참석자들은 새로 마련된 시설을 둘러보며 교육 환경 개선의 의미를 되새겼다.

이진선 교장은 “이번 기숙사 개관으로 학생들의 학습과 생활 환경이 크게 개선될 것”이라며 “앞으로도 지역 교육 발전을 위해 힘쓰겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지