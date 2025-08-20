이전기사
우석대학교, 2024학년도 후기 학위수여식 개최
UPDATE 2025-08-20 18:19 (Wed)
보도자료

우석대학교, 2024학년도 후기 학위수여식 개최

오세림 웹승인 2025-08-20 16:32 수정 2025-08-20 16:32

박사 67명 등 380명 졸업

20일 우석대학교 2024학년도 후기 학위수여식에서 졸업생들이 기념촬영을 하고 있다. 우석대 제공

우석대학교는 20일 전주캠퍼스 본관 우석홀에서 2024학년도 후기 학위수여식을 개최했다.

학위수여식에는 박노준 총장과 이홍기 산학협력부총장, 김윤태 대외협력부총장 및 학부모, 교직원 등이 참석해 졸업생들의 앞날을 격려하고 새로운 출발을 응원했다.

이날 학위수여식에서는 학사 208명, 석사 105명, 박사 67명 등 총 380명의 졸업생이 학위를 수여 받았다.

박노준 총장은 “졸업생들이 무한한 자긍심이 끓어오를 수 있도록 대학 또한 끊임없이 성장하며, 발전을 멈추지 않을 것”이라며 “자랑스러운 졸업생들이 사회 곳곳에서 든든한 일꾼이자, 책임 있는 지도자로, 우리 사회가 진정으로 필요로 하는 참다운 인재로 우뚝 서 주길 바란다”고 격려했다.

오세림 thedrift@jjan.kr
