전북도의회 "농진청 일부 부서 수도권 이전 계획 전면 철회해야"

"지역 균형발전 정부 정책기조 역행" 비판

전북특별자치도의회 전경./전북일보DB

전북혁신도시내 농촌진흥청이 일부 부서를 수원으로 이전할 계획을 가진 것과 관련, 전북특별자치도의회가 "계획을 전면 철회해야한다"고 주장했다.

전북자치도의회는 20일 성명을 내고 "농촌진흥청은 대한민국 농업 연구와 농업인 지원을 총괄하는 핵심 기관으로, 전북이 대한민국 농생명 산업 수도로 성장하는 데 있어 중추적 역할을 담당해 왔다"며 "이러한 상황에서 농촌진흥청 일부 기능을 수도권으로 되돌리려는 발상은 명백히 시대 역행적이며 퇴행적 조치라 하지 않을 수 없다"고 지적했다.

특히 전북도의회는 "이 계획은 국가 비전과 국정과제를 정면으로 위배하는 것으로, 이는 수도권 집중을 완화하고 지역 균형발전을 이루려는 정부 정책 기조를 거스르는 행위일 뿐 아니라 전북도민과 농업·농촌을 지켜온 농민들에게 깊은 상실감과 분노를 안겨주고 있다"고 비판했다.

도의회는 "농진청이 부서 이전계획을 철회하는 한편, 농진청이 정부 국정기조에 부합해 지역과 함께 성장하는 기관으로 본연의 책무를 다하는 한편, 정부는 '농생명 산업 수도 전북'이라는 대통령 공약을 충실히 이행하고 전북이 대한민국 농생명 산업의 중심지로 확고히 자리매김할수 있도록 적극지원해야한다"고 촉구했다.

그러면서 도의회는 농진청의 계획이 철회될 때까지 강력히 대응해 나갈 것이라고 강조했다.

한편, 농진청은 최근 조직기능을 통합 조정하는 과정에서 작물병해충과 재배환경 연구기능을 제외한 식품 연구기능 부서를 수원으로 옮기는 방안을 주진중이다.

주로 전북도가 주력하고 있는 식품과 바이오분야 핵심연구 조직인 것으로 알려졌다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지