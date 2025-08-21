여름밤을 즐기다⋯군산 야행 22일 개막

총 4일간 다양한 야간프로그램 운영

2025 군산야행이 2일과 23일, 29일과 30일 4일간 원도심 내 국가유산 일원에서 진행된다./사진제공=군산시

‘2025년 군산 국가유산 야행’이 22일과 23일, 29일과 30일 4일간 원도심 내 국가유산 일원에서 ‘근대문화유산 빛의 거리를 걷다’라는 주제로 펼쳐진다.

올해로 10주년을 맞은 군산 야행은 근대문화유산의 보물창고로 불리는 군산의 국가유산을 한눈에 만나는 특별한 야간 문화향유 프로그램이다.

군산 야행의 무대는 △구 조선식량영단 △구 남조선전기주식회사 △군산 신흥동일본식가옥 △해망굴 △구 군산세관본관 등 5개 역사 공간이며 총 45개의 프로그램이 선보일 예정이다.

시는 기존 8야(夜)에 특별 프로그램 ‘야학(夜學)’을 추가해 더욱 다채로운 행사를 준비했다.

구 조선식량영단 권역에서는 금호어학당·군산야행 어린이 뮤지컬(시간을 걷는 아이들이), 해망굴 권역에서는 야담:항거로 물든 해망굴·객주야장·광복을 향한 독립군 훈련이 열린다.

또한 구 남조선전기주식회사 권역에서는 대야사진관·가배와 음악한잔, 신흥동일본식가옥 권역에서는 빛의 음악공원·내가 그린 모래밭 국가유산, 구 군산세관본관 권역에서는 군산 어린이가 소개하는 국가유산 등이 각각 진행된다.

특히 구 군산세관본관 일원의 경우 ‘국가유산 미디어아트’와 연계해 박물관 야간 관람 행사가 열려 야간 행사의 즐거움을 더할 것으로 기대하고 있다.

이런 가운데 시는 군산야행 기간에 ‘군산근대역사박물관 벨트화지역’의 4개 시설을 야간에 무료 개관할 계획이다.

무료 개관 시설은 군산근대역사박물관, 근대건축관, 근대미술관, 장미갤러리이며, 해당 전시관들은 행사기간 오후 6시부터 10시까지 문을 연다.

시 관계자는 “10주년을 맞이해 새로운 프로그램과 구성으로 많은 이들이 군산의 역사와 문화를 체험할 수 있도록 준비했다”면서 많은 관심과 참여를 당부했다.

한편 군산야행은 지난해 1일 평균 3만 8000여명의 관광객이 행사장을 방문했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지