마음건강 토크콘서트…유퀴즈 김붕년 교수 익산 온다

익산시, 정신건강의 날 기념 마음건강 토크콘서트 개최…오는 9월 18일 원광대 프라임관

김붕년 교수 초청 ‘마음건강 토크콘서트’ 포스터/사진 제공=익산시

국내 소아·청소년 정신건강 분야의 권위자 김붕년 서울대학교 어린이병원 교수가 오는 9월 익산을 찾는다.

깊어지는 가을, 삶의 무게를 느끼는 이들이 자신을 돌아보며 마음의 쉼표를 찍는 특별한 시간이 될 전망이다.

21일 익산시에 따르면, 정신건강의 날(10월 10일)을 기념해 오는 9월 18일 오후 2시 원광대학교 프라임관에서 ‘서툴지만 괜찮아, 마음성장 이야기’를 주제로 김붕년 교수 초청 ‘마음건강 토크콘서트’가 열린다.

김 교수는 국내 정신의학 분야의 대표적인 전문가로, 수많은 방송과 강연, 저서 등을 통해 아이부터 어른까지 전 생애주기 정신건강에 대한 이해를 이끌어 왔으며, 예능 프로그램 유퀴즈에 출연해 재치 있는 입담을 선보이며 대중에게 더 알려졌다.

이번 토크콘서트에서는 영유아기부터 청소년기까지의 뇌 발달과 감정 형성, 성인이 된 이후의 마음 성장과 회복력, 일상에서 실천할 수 있는 마음건강 관리법 등을 흥미롭고 공감가는 언어로 풀어낼 예정이다.

시는 이번 토크콘서트를 통해 빠르게 변화하는 사회 속에서 지친 시민들의 마음을 보듬고, 정신건강의 중요성을 널리 알린다는 계획이다.

참여는 익산시민 누구나 가능하며, 선착순 220명 무료로 진행된다. 신청은 익산시정신건강복지센터 네이버 예약하기를 통해 가능하며, 현장 참석자에게는 기념품도 제공된다.

더욱 자세한 사항은 익산시정신건강복지센터(063-841-4235)로 문의하면 된다.

양찬모 센터장은 “김붕년 교수의 강연을 통해 시민들이 정신건강의 중요성을 다시 돌아보는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 시민들의 마음 돌봄을 위한 다양한 프로그램을 꾸준히 이어가겠다”고 전했다.

