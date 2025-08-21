김제시 평생학습관 40개 강좌 하반기 교육

김제시 평생학습관 하반기 교육과정 진행을 위한 간담회가 21일 열렸다. 김제시 제공

김제시 평생학습관 하반기 교육과정이 오는 25일부터 12월 19일까지 16주간 운영된다.

이번 교육 과정은 지난 7월 14일부터 18일까지 수강신청을 받아, 3개 분야 40개 강좌에 658명의 수강생이 모집됐다.

취미와 여가를 위한 문화예술분야 9개 과목 및 시민역량 개발 및 자기능력 강화를 위한 인문교양분야 24개 과목, 일정수준 이상의 경험을 가진 학습자들을 위한 심화형 교육인 인문+예술통합마스터클래스 6개 과목 총 40개 과목으로 강좌를 구성했으며, 파크골프 A, B반, 골반다이어트요가, 다이어트셔플댄스, 원어민 영어회화, 스마트한 문해탐구생활 및 e-로운디지털생활문해 입문, 심화 등의 교육 과목을 신설해 보다 다양한 강좌를 시민에게 제공할 수 있게 됐다.

시는 원활한 강좌 운영을 위해 개강 전인 21일 강사 간담회를 개최했다. 간담회에 참석한 강사들은 평생학습관의 강좌 운영 방침, 강사 준수사항, 수강생 관리, 교육 운영 계획에 대한 안내 사항을 청취하였고, 학습관 실무자들과 소통의 시간을 가지며, 원활한 하반기 교육 운영 방안에 대해 논의했다.

최미화 교육가족과장은 “더 많은 시민이 평생학습관 교육에 관심을 가질 수 있도록 홍보하고, 다양한 프로그램 개발과 시민에게 양질의 평생교육을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.김제=강현규 기자

