김제농협, 제5기 다문화여성대학 수료식 개최

김제농협 제공

김제농협은 지난 20일 본점 3층에서 제5기 다문화여성대학 수료식을 열고, 지역 내 다문화 여성들의 새로운 도약을 함께 축하했다.

올해 교육과정에는 필리핀 8명, 인도네시아 1명, 라오스 1명, 우즈베키스탄 1명, 일본 1명 등 5개국 출신 12명의 다문화 여성이 참여했다. 이들은 지난 7월 2일 개강 이후 약 두 달간 매주 수요일마다 한글 쓰기, 우리 전통 간식 만들기, 주얼리 제작, 생활공예, 다문화 이해와 한국문화 이해 등 8회에 걸친 맞춤형 프로그램을 수강해 수료증을 받았다.

김제농협은 다문화여성대학을 통해 한국 생활과 농촌 사회에 적응하는 데 필요한 실질적인 교육을 제공해 왔으며, 참가자들은 “생활에 직접 도움이 되는 유익한 시간이었고, 지역사회와 더 가까워질 수 있는 계기가 됐다”는 소감을 전했다.

이정용 조합장은 “다문화가정 여성들이 이번 교육을 통해 한국 사회에 자신 있게 자리잡고 지역사회 구성원으로서의 역할을 다하기를 기대한다.”며, “김제농협은 앞으로도 다문화가정의 안정적인 정착을 돕고 함께 성장할 수 있는 다양한 지원 사업을 이어가겠다.”고 밝혔다.김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지