정읍시 덕천면 증산 강일순 탄생지 ‘전북 첫 종교문화유산’ 동판 제막

정읍시 덕천면 신월리 증산 강일순 선생 생가터에서 종교문화유산 제1호 동판 제막식이 열렸다.

정읍시 덕천면 신월리 증산 강일순 선생 탄생지가 전북특별자치도 종교문화유산 제1호로 지정되어 21일 생가터에서 동판 제막식이 열렸다.

대진대학교 대순사상학술원 주최로 열린 제막식에는 이학수 시장, 박일 시의회의장과 시의원, 임승식 도의원, 윤은도 대진대학교 이사장, 배규한 대순사상학술원장, 장석환 총장 등 종교·학계 인사와 대순진리회 관계자, 시민 등 300여 명이 참석해 종교문화유산으로서의 가치를 함께 되새겼다.

이번 제막식은 근대 전환기의 사상가이자 종교 지도자인 강일순(1871~1909) 선생의 생가터가 지닌 역사·종교적 가치를 기리고, 전북 첫 종교문화유산으로 지정된 의미를 널리 알리기 위해 마련됐다.

증산 강일순 탄생지는 2021년 5월 정읍시 향토문화유산으로 지정된 뒤, 지난해 10월 전북특별자치도 종교문화유산으로 승격됐다.

이학수 시장은 축사를 통해 “강일순 선생의 생가터는 종교적 의미를 넘어 역사·민속·학술적으로도 보존 가치가 높은 소중한 문화유산이다" 며 “전북 종교문화유산 제1호로 지정된 만큼 보존과 활용에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.

