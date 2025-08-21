잊을만하면 터지는 혁신도시 공공기관 탈전북 시도 논란…“농진청 정부 기조 역행”

농진청 조직개편 과정서 일부 조직 과거 소재지였던 수원 이전 계획

조직개편안, 행안부와 법제처 등 검토까지 진행된 상황, 이탈 가시화

개편안 받아들여지면 국민연금 기금운용본부 등 즉각 서울 이전 논리에 빌미

전북 농해수위 위원과 전북도지사 대상으로 직 걸고 기관 지키라는 여론 봇물

제2차 공공기관 지방이전 및 이전기관 안정화 꾀하는 이재명 정부 기조 역행

한동안 잠잠했던 전북혁신도시가 농촌진흥청의 조직개편 추진으로 또다시 ‘이전기관 탈 전북’ 논란에 휩싸였다.

농촌진흥청은 지난 2월 ‘농촌진흥청과 그 소속기관 직제 일부 개정령안(대통령령)’을 만들어 소속기관의 주요 부서 일부 인력을 수원으로 이전하는 방안을 추진했다.

그런데 이 과정에서 수원에 있는 식량과학원 부서(중부작물부)로 인력을 재배치할 계획을 세우면서 ‘업무 효율성’을 빌미로 한 수도권 회귀 시도가 아니냐는 의혹이 불거졌다.

이날 전북일보가 전북 정치권과 정부 관계자 등을 통해 입수한 자료에 따르면 농진청은 행정안전부 법제처 등의 기관과 조직개편안을 검토하고 추진 중이었다.

핵심은 소속기관인 농업과학원 인력 43명을 다른 소속기관인 식량과학원으로 이전하는 방안이다. 식량과학원은 수원에 소재한 중부작물부를 기초식량작물부로 통합하고 명칭을 변경해 운영한다는 계획도 있다.

전북특별자치도와 전북특별자치도의회가 파악한 결과, 이 정에서 이동 인력 중 일부만 완주의 전북혁신도시에 잔류하고, 27명이 수원으로 이동할 것으로 분석됐다. 기존에 수원 잔류 인원인 15명을 합치면 42명 규모다.

농진청은 21일 이에 대해 ‘인력의 수원 이동 계획은 맞다’면서도 이재명 정부의 공공기관 2차 이전 계획이나 균형발전 기조에 역행하는 건 아니라고 주장했다.

그러나 농진청의 조직이 ‘연구 효율성’을 이유로 과 단위의 핵심 조직의 이전이 현실화할 경우 국민연금공단 기금운용본부 등 오래전부터 서울 복귀를 희망했던 공공기관과의 형평성 논란은 불가피할 전망이다.

특히 서울에 반드시 있어야 한다고 주장했던 국민연금 기금운용본부 등은 농진청이 일부 직원이 수원으로 이동할 경우 이 사례를 충분히 참고할 수 있다.

또 다른 기관들 역시 인구가 많은 수도권 지역에 직원들을 재배치할 명분을 마련해 이 사태가 연쇄작용을 일으킬 수 있다는 게 전북 정치권과 전북도의 우려다.

농진청은 제2차 지방 이전 기조와 균형발전과 이번 조직개편은 전혀 연관성이 없다고 설명했다. 다만 다른 공공기관 역시 비수도권 지역 이전에 반발하는 이유로 ‘업무 효율성’을 든다는 점에서 설득력이 부족하다는 평가다.

전북 정치권과 도 그리고 언론에서 농진청의 이번 시도가 균형발전을 위해 수도권 기관을 분산하려는 제2차 공공기관 지방 이전과 기존 혁신도시 기관의 안정화 꾀하는 이재명 정부 기조에 역행한다는 지적이 나오는 배경도 이와 일맥상통한다.

국민연금 기금운용본부(서울 재이전), LX한국국토정보공사(드론센터 선정), 지방자치인재개발원(경기도 자체교육), 한국농수산대(멀티캠퍼스 계획)에 이어 농촌진흥청까지 전북 이탈 시도 논란이 커지면서 결국 공은 전북 국회의원과 김관영 전북도지사 등에 넘어갔다.

전북에는 더불어민주당 이원택 의원과 윤준병 의원이 2명이 각각 농해수위 간사와 위원으로 활동하고 있다.

또 국무위원에 김윤덕 국토교통부 장관과 정동영 통일부 장관이 있어, 같은 국무위원 신분인 송미령 농식품부 장관에 이번 사태에 대해 문제를 제기할 수도 있는 구조가 충분히 마련돼 있다.

아울러 지난 15일 취임한 이승돈 농촌진흥청장이 혁신도시 이전 기관장으로서 얼마나 '균형발전'이라는 정부의 국정과제에 부응하느냐도 시험대에 오를 전망이다.

전북 정치권 관계자는 “민주당이 야당이던 시절에도 전북혁신도시 공공기관 이탈을 막았는데, 지금 상황에서 못 막는다면 ‘전북 정치의 황금기’라는 평가가 무색해질 것”이라고 말했다.

