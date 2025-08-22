[속보] 농촌진흥청 일부 부서 수원 이전 전면 재검토

농진청, 입장문 내고 "지역균형발전 저해 등 우려 고려해 이전 계획 재고"

농촌진흥청 전경

농촌진흥청(이하 농진청)이 22일 국립식량과학원 일부 부서와 인력을 수원으로 이동시키려던 계획을 전면 재검토하기로 했다. 지역민심과 정치적 압박으로 인해 수원 이전 계획을 철회하려는 것으로 보인다.

농진청은 이날 전주갑을 지역구로 하는 더불어민주당 김윤덕 의원실 등에 이 같은 내용을 보고하고, 이러한 방침을 보도자료로 배포했다.

농진청은 입장문을 통해 "대내외 농업환경 변화 대응 및 농업 지속성장을 위해 조직개편을 단행하였지만, 일부 부서의 수원 근무지 배치는 아직 진행되진 않았다"며 "지역균형발전 저해와 연구역량 문제 등 외부적인 우려를 고려해 수원 이전에 대한 방향을 재고하겠다"고 밝혔다.

이와 관련 민주당 이성윤 의원(전주을)은 “또다시 이런 일이 반복돼선 안 된다”며 “전북 의원들이 뭉쳐 다시는 시도조차 못하도록 엄정하게 따져 묻겠다”고 일갈했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지