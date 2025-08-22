정읍서 말다툼하던 행인 흉기로 찌른 50대 검거

정읍경찰서 전경. 전북일보 DB

정읍경찰서는 통행 중 시비가 붙은 행인을 찌른 A씨(50대)를 살인 미수 혐의로 체포해 조사 중이라고 22일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 21일 오후 11시 15분께 정읍시 시기동에서 B씨(30대)를 흉기로 찌른 혐의를 받고 있다.

당시 A씨는 다리 아래를 지나던 중 통행 문제로 B씨와 마찰이 발생했다. 이후 A씨는 소지하고 있던 흉기로 B씨를 찔렀던 것으로 조사됐다.

이들은 서로 일면식이 없는 사이였던 것으로 확인됐다.

흉기에 찔린 B씨는 병원으로 이송돼 치료를 받았고, 현재 생명에 지장이 없는 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하는 동시에 흉기 소지 경위 등 자세한 경위를 조사 중이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지