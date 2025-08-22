㈜마더스제약, 익산 3산단 286억 원 추가 투자

생산 공장 증설 투자협약 체결…55명 신규 채용 예정

㈜마더스제약 익산공장 전경/사진 제공=익산시

익산제3일반산업단지에 입주해 있는 ㈜마더스제약이 286억 원 규모 추가 투자를 결정했다.

익산시와 전북특별자치도는 22일 ㈜마더스제약과 3산단 3만 8361㎡ 부지 내 생산 공장 증설을 위한 투자협약을 체결했다.

㈜마더스제약은 2020년 3산단에 익산공장 가동을 시작한 이후 지금까지 380억 원을 투자하고 116명을 고용해 온 유망 제약기업으로, 오는 2027년까지 총 286억 원을 투자하고 55명의 신규 인력을 채용할 예정이다.

2011년 설립 이후 꾸준한 연구개발과 투자를 통해 레이본정(골관절증), 스토엠정(위염), 케라시딜캡슐(탈모) 등 완제 의약품을 생산하며 성장해 온 ㈜마더스제약은 지속적인 매출 증가와 국내외 시장 확대, 제품 수요 증가에 따라 이번 증설 투자를 결정한 것으로 알려졌다.

정헌율 시장은 “증설 투자를 결정해 주신 것에 감사드린다”며 “㈜마더스제약과 같은 우량기업의 투자 유치가 양질의 일자리 창출은 물론 지역경제 활성화의 마중물이 될 것으로 기대한다”고 전했다.

