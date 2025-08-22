이전기사
완주군의회, 전북도청 앞 집회 끝으로 통합반대캠페인 자제 결정
UPDATE 2025-08-22 18:08 (Fri)
완주군의회, 전북도청 앞 집회 끝으로 통합반대캠페인 자제 결정

김원용 웹승인 2025-08-22 17:22 수정 2025-08-22 17:22

완주군의회

완주군의회는 22일 전라북도청 앞 집회를 끝으로 완주·전주 통합 반대 캠페인을 자제하기로 결정했다.

군의회는 완주군 13개 읍면을 돌며 통합 반대 설명회를 개최한데 이어 의원별 아침 캠페인을 진행했고, 전주시청과 전북도청 앞에서 반대 집회를 가졌다. 

군의원 11명 전원과 통합 반대 단체 회원 등 30여 명이 참석한 가운데 열린 전북도청 앞 집회에서 참석자들은 ‘완주의 희생만 강요하는 통합 결사반대’, ‘완주군민의 이름으로 김관영 파면한다!’ 등의 구호가 적힌 피켓과 현수막을 들고  통합 추진의 부당성을 주장했다.

군의회는 통합 반대캠페인에 올인하면서 군민 생활과 직결된 현안들이 소홀해질 염려가 있다는 판단에 따라 외부 캠페인을 일단 멈추고 다음달 3일 개회 예정인 임시회 준비에 집중키로 했다.

유의식 의장은 “군민의 목소리를 지키는 투쟁도 필요하지만,  주민 삶을 보듬는 의정도 중요하기 때문에 외부 캠페인 활동을 잠시 멈추고 의원본연의 업무인 조례안 검토와 예산안 심의 준비에 집중하겠다”고 밝혔다.

#완주군의회 #완주전주통합 #반대 캠페인 #중단 #전북도청 #임시회 집중
김원용 kimwy@jjan.kr
