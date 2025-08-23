교통사고 현장서 몸 던져 2차 피해 막은 김영현 부안청도태권도 관장

횡단보도 충돌사고 목격 후 곧장 도로로 뛰어들어 경찰·구급대에 구조 요청

김영현 관장 “태권도 정신은 남을 지키는 힘”… 군민들 “진정한 영웅” 찬사

김영현 청도태권도 관장(완쪽),사고수습현장(오른쪽 상,하) / 홍경선 기자

부안에서 한 태권도 관장이 교통사고 현장에서 기지를 발휘해 ‘시민영웅’으로 주목받고 있다.

지난 22일 오전 9시 56분께 부안 석정삼거리에서 부안우체국 방향으로 달리던 오토바이가 횡단보도를 건너던 보행자를 미처 발견하지 못하고 충돌하는 사고가 발생했다.

이 순간 현장을 목격한 청도태권도 김영현 관장은 곧장 도로로 뛰어들어 쓰러진 어르신을 살폈다. 이어 교통량이 많은 삼거리에서 2차 추돌을 막기 위해 몸으로 수신호를 보내며 차량을 통제했다. 그는 침착하게 119와 112에 구조 요청까지 진행, 곧 현장에 도착한 경찰과 구급대가 사고를 수습하고 부상자를 병원으로 이송했다.

김 관장은 “당시에는 두려움보다 ‘누군가 빨리 막아야 한다’는 생각뿐이었다”며 “태권도의 정신은 자신을 넘어 남을 지키는 힘이기에 행동으로 보여주고 싶었다”고 말했다.

현장에 있던 김모(57)씨는 “큰 교통사고로 번질 수 있었는데 관장의 침착한 대처 덕분에 추가 피해를 막을 수 있었다”며 “진정한 시민영웅”이라고 칭찬했다.

부안군민들 사이에서도 김 관장의 용기 있는 행동을 두고 찬사가 이어지고 있다. 단순한 교통사고 현장이 아닌, 한 시민의 빠른 판단과 희생이 모두의 안전을 지켜낸 모범적 사례로 평가받고 있다.

