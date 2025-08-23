김제 교차로서 오토바이와 승용차 충돌…1명 숨져

전북소방본부.

오토바이와 승용차가 충돌해 1명이 숨지는 사고가 발생했다.

김제경찰서는 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 A씨(70대)를 불구속 입건해 조사 중이라고 23일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난 22일 오전 11시 5분께 김제시 광활면의 한 교차로에서 A씨가 운전하던 승용차와 오토바이가 충돌했다. 이 사고로 오토바이 운전자 B씨(80대)가 심정지 상태로 인근 병원으로 이송됐으나 숨졌다.

사고는 당시 농로에서 맞은편 마을로 진입하려고 직진하던 오토바이와 다른 방향에서 직진하던 승용차가 충돌하면서 발생했던 것으로 파악됐다.

경찰은 인근 CCTV 분석 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

