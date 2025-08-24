전북일보 리더스 아카데미 12기, 광복 80주년 기념 대마도 역사탐방

지난 22일 전북일보 리더스 아카데미 12기 역사탐방단이 대마도에 도착해 기념촬영을 하고 있다./전북일보 리더스 아카데미 12기 제공

전북일보 리더스 아카데미(원장 백성일) 12기 원우들은 지난 22일부터 23일까지 1박 2일간 대마도 역사탐방을 진행했다.

대한민국 광복 80주년을 맞아 우리땅 역사 바로알기 운동의 일환으로 진행한 이번 행사 첫날 리더스 아카데미 12기 원우들은 서기 346년 백제 근초고왕 대에 일본을 개화시킨 백제국 왕인박사 현창비 참배를 시작으로 조선국 역관사 순난지비 앞에서 영령들에게 참배했다.

이어 한글을 수백 년전부터 가르쳐왔던 한어학소, 부산 앞 바다에서 대마도까지 떠내려간 어부들을 보호했던 표민옥적의 흔적, 백제에서 건너간 1500년된 은행나무, 러일전쟁에서 소련의 발틱함대가 전멸한 노도자키 해변, 1607년부터 1811년까지 200여 년 동안 일본에 조선의 모든 문물을 전해줬던 조선통신사를 접대하기 위해 세워진 집터 자리인 조선통신사접우노지비 등을 둘러봤다.

역사탐방단은 (사)한국생활법률문화연구원 이사장이자 대한민국 대마도 반환운동본부 의장인 이형구 박사와 함께 우리 땅 대마도의 반환 등에 관한 세미나도 진행했다.

제1세미나 특강에 나선 백성일 원장은 '한국과 일본의 역사적 관계’라는 주제로 "광복 80주년을 맞아 이제는 우리 역사를 바로 알아야 하고 바로 잡아야 하며 대한민국 영토고권의 주장을 지속적으로 실천해야 한다"는 강한 의지를 표명하면서 "새로운 정부는 대마도 반환에 적극적인 자세가 필요하다"고 역설했다.

제2세미나에서 이형구 의장은 준비한 영상자료를 이용해 "세종대왕이 1419년 대마도에 이종무 장군을 보내 대마도를 거점으로 활약하는 왜구들을 토벌했다"고 전하면서 "대마도는 본시 우리땅인데 대마도 토벌은 전혀 맞지 않는 표현이며 왜구 토벌로 반드시 정정해야 한다"고 강조했다.

이어 "대마도는 448년 동안 조선의 땅으로 관리했다는 조선실록과 조선 영토로 표기된 지도 등의 자료가 차고 넘친다"며 "대한민국 초대 이승만 대통령은 1948년 8월 18일 정부수립 3일 후 9회에 걸쳐 일본에게 대마도 반환을 촉구했지만 그 후 어느 대통령도 반환 요구를 한 바 없다. 이제는 국민 모두가 반환운동에 나서야 할 때"라고 주장했다.

백성일 원장은 "역사탐방을 한 원우 모두는 대한민국 대마도 반환운동본부 회원의 자격이 있다"며 "대한민국 대마도 반환운동본부 특별대책위원장으로 이종기 원우(변호사)를 만장일치로 추대한 의미 있는 일정이었다"고 밝혔다.

한편 역사탐방단에는 백성일 원장, 고영호 자문교수를 비롯해 이형구 (사)한국생활법률문화연구원 이사장, 임근홍 수석부회장, 문정현 사무총장, 김광훈 김만수 김민호 김성수 김종구 박상민 박형배 신종연 양은미 이종기 장효원 전율영 정승우 정옥주 주현경 최락기 최정구 원우 등이 참여했다.

