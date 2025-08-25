부안해경, 곰소만 해상 전복사고자 신속 구조

구명조끼 착용이 ‘생명 지킴이’ 역할 톡톡

부안 곰소만 해상에서 소형 선외기가 전복되는 사고가 발생했다.

부안해양경찰서(서장 박생덕)는 지난 23일 낮 12시께 부안 곰소만 해상에서 소형 선외기 전복사고가 발생했다는 신고를 접수하고 현장에 긴급 출동해 사고자를 무사히 구조했다고 24일 밝혔다.

사고는 혼자 낚시를 즐기던 A씨(48)가 조업 중 추진기(스크류)에 어망이 걸리면서 선외기가 전복돼 발생했다. 다급한 상황 속에서도 A씨는 침착하게 가까운 재련여 섬으로 헤엄쳐 대피한 뒤 가족에게 연락했고, 이를 접수한 가족이 해경에 신고했다.

부안해경은 즉시 변산파출소 연안구조정을 급파하고 해양재난구조대와 협력해 현장을 수색, A씨를 안전하게 구조했다. 구조 당시 A씨는 구명조끼를 착용하고 있어 큰 부상이나 건강 이상은 없는 상태였다.

박생덕 서장은 “구명조끼는 바다에서 생명을 지켜주는 가장 중요한 안전장치임을 다시 확인한 사례”라며 “앞으로도 해양사고 발생 시 신속·철저한 대응으로 국민의 생명과 안전을 지키겠다”고 강조했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지